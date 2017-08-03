ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MEDAŞ'tan muhtarlara SMS ve e-postalı duyuru

03 Ağustos 2017 Perşembe, 16:04
MEDAŞ'tan muhtarlara SMS ve e-postalı duyuru
MEDAŞ'tan muhtarlara SMS ve e-postalı duyuru

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) görev alanı içerisinde yer alan, Konya, Karaman, Niğde, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir illerinde, yatırımlar nedeniyle yapılan planlı elektrik kesintilerini muhtarlara da SMS ve e-posta ile bildirmeye başladı.
MEDAŞ, müşterilerinin sorunlarını daha hızlı çözmek adına kurumsal internet sitesi üzerinden anlık konuşma webchat uygulaması başlatmıştı. MEDAŞ, bu uygulamanın ardından planlı kesintilerini muhtarlara da SMS yoluyla bildirerek yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. SMS ile bilgilendirme uygulaması sayesinde muhtarlar artık bulundukları bölgede oluşabilecek planlı kesintilerden haberdar olacak. Bu sayede mahalle içindeki günlük işlerini daha planlı yapabilmeleri hedefleniyor. Planlı kesinti bildiriminde, muhtar hangi mahallede görev yapıyorsa, o mahallede yapılacak olan planlı çalışmalarla ile ilgili saat, gün ve mahalle bilgilerine yer veriliyor. Ayrıca, dileyen muhtarlar diğer mahallelerdeki planlı kesintilere ilişkin SMS'leri de MEDAŞ işletmelerine başvurmaları veya Çağrı merkezini aramaları sonucunda alabilecekler.
MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş planlı elektrik kesinti duyurularının SMS bilgilendirme uygulaması ile ilgili olarak, "Bölgemizde bu sene yapacağımız yatırım tutarı 286 milyon liradır. Bu yatırımı yaparken işin doğası gereği planlı kesinti yapmak zorunda kalıyoruz. Halihazırda belli bir tüketimin üstünde olanlara zaten SMS ile bilgilendiriyoruz. Şimdi geçtiğimiz yeni uygulama ile bundan böyle muhtarlarımıza da mahallerinde yapılacak planlı kesintileri SMS ile bildireceğiz. Böylece muhtarlarımızı kesintiler hakkında önceden bilgilendirmiş olacağız" dedi.
MEDAŞ'ın planlı kesintilerden SMS/e-posta ile haberdar olmak isteyen tüketiciler söz konusu bilgilendirme hizmetinden faydalanabiliyor. Bunun için 444 8 186 MEDAŞ çağrı hizmetlerini arayıp kayıt olmaları veya bulunduğu bölgedeki MEDAŞ işletmelerine başvurmaları yeterli olacak.
(İHA-İP-Y)

03.08.2017 16:06:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ereğli'de park ve yeşil alan çalışması
YEREL

EREĞLİ'DE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMASI
(Güncelleme) Selçuklu Belediyesi Umut Evi &quot;umut&quot; oluyor
YEREL

(GÜNCELLEME) SELÇUKLU BELEDİYESİ UMUT EVİ "UMUT" OLUYOR
Kulu'da iki ayrı kaza: 2 yaralı
YEREL

KULU'DA İKİ AYRI KAZA: 2 YARALI
Selçuk Belediyesi &quot;Umut Evi&quot; umut oluyor
YEREL

SELÇUK BELEDİYESİ "UMUT EVİ" UMUT OLUYOR
&quot;Konya'da Bahar&quot; Fotoğraf Yarışmasının ödülleri verildi
YEREL

"KONYA'DA BAHAR" FOTOĞRAF YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Beyşehir'de tarhana zamanı başladı
YEREL

BEYŞEHİR'DE TARHANA ZAMANI BAŞLADI
Kalkınma Şöleni'nde Oğuz Yılmaz konseri
YEREL

KALKINMA ŞÖLENİ'NDE OĞUZ YILMAZ KONSERİ
Beyşehir bahçe evleri suya kavuştu
YEREL

BEYŞEHİR BAHÇE EVLERİ SUYA KAVUŞTU
Prof. Dr. Kuşpınar, Uluslararası Ulema Konferansında baş konuşmacı oldu
YEREL

PROF. DR. KUŞPINAR, ULUSLARARASI ULEMA KONFERANSINDA BAŞ KONUŞMACI OLDU
Öz Taşıma İş Sendikası Konya Temsilciliği açıldı
YEREL

ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASI KONYA TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI
Seydişehir Kalkınma Şöleni Resul Dindar konseriyle başladı
YEREL

SEYDİŞEHİR KALKINMA ŞÖLENİ RESUL DİNDAR KONSERİYLE BAŞLADI
Ereğli Belediyesi'nin &quot;Hoş Geldin Bebek&quot; uygulaması sürüyor
YEREL

EREĞLİ BELEDİYESİ'NİN "HOŞ GELDİN BEBEK" UYGULAMASI SÜRÜYOR
Recep Konuk: &quot;Ülkemizin kalkınması dışında hiçbir kaygı taşımıyoruz&quot;
YEREL

RECEP KONUK: "ÜLKEMİZİN KALKINMASI DIŞINDA HİÇBİR KAYGI TAŞIMIYORUZ"
Beyşehir'de çocuklar için oluşturulan kumsaldan yetişkinlerde faydalanıyor
YEREL

BEYŞEHİR'DE ÇOCUKLAR İÇİN OLUŞTURULAN KUMSALDAN YETİŞKİNLERDE FAYDALANIYOR
Sille Baraj Parkı hizmete açıldı
YEREL

SİLLE BARAJ PARKI HİZMETE AÇILDI
UCLG-MEWA Turizm Komitesi Toplantısı Tamamlandı
YEREL

UCLG-MEWA TURİZM KOMİTESİ TOPLANTISI TAMAMLANDI
Karapınar'a Bal Ormanı Projesi
YEREL

KARAPINAR'A BAL ORMANI PROJESİ
Meram Uluırmak'ta yıkım ve tahliye sürüyor
YEREL

MERAM ULUIRMAK'TA YIKIM VE TAHLİYE SÜRÜYOR
Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

KULU'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI