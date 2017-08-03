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MEDAŞ'tan muhtarlara SMS ve e-postalı duyuru



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) görev alanı içerisinde yer alan, Konya, Karaman, Niğde, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir illerinde, yatırımlar nedeniyle yapılan planlı elektrik kesintilerini muhtarlara da SMS ve e-posta ile bildirmeye başladı.

MEDAŞ, müşterilerinin sorunlarını daha hızlı çözmek adına kurumsal internet sitesi üzerinden anlık konuşma webchat uygulaması başlatmıştı. MEDAŞ, bu uygulamanın ardından planlı kesintilerini muhtarlara da SMS yoluyla bildirerek yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. SMS ile bilgilendirme uygulaması sayesinde muhtarlar artık bulundukları bölgede oluşabilecek planlı kesintilerden haberdar olacak. Bu sayede mahalle içindeki günlük işlerini daha planlı yapabilmeleri hedefleniyor. Planlı kesinti bildiriminde, muhtar hangi mahallede görev yapıyorsa, o mahallede yapılacak olan planlı çalışmalarla ile ilgili saat, gün ve mahalle bilgilerine yer veriliyor. Ayrıca, dileyen muhtarlar diğer mahallelerdeki planlı kesintilere ilişkin SMS'leri de MEDAŞ işletmelerine başvurmaları veya Çağrı merkezini aramaları sonucunda alabilecekler.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş planlı elektrik kesinti duyurularının SMS bilgilendirme uygulaması ile ilgili olarak, "Bölgemizde bu sene yapacağımız yatırım tutarı 286 milyon liradır. Bu yatırımı yaparken işin doğası gereği planlı kesinti yapmak zorunda kalıyoruz. Halihazırda belli bir tüketimin üstünde olanlara zaten SMS ile bilgilendiriyoruz. Şimdi geçtiğimiz yeni uygulama ile bundan böyle muhtarlarımıza da mahallerinde yapılacak planlı kesintileri SMS ile bildireceğiz. Böylece muhtarlarımızı kesintiler hakkında önceden bilgilendirmiş olacağız" dedi.

MEDAŞ'ın planlı kesintilerden SMS/e-posta ile haberdar olmak isteyen tüketiciler söz konusu bilgilendirme hizmetinden faydalanabiliyor. Bunun için 444 8 186 MEDAŞ çağrı hizmetlerini arayıp kayıt olmaları veya bulunduğu bölgedeki MEDAŞ işletmelerine başvurmaları yeterli olacak.

(İHA-İP-Y)



03.08.2017 16:06:54 TSI

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