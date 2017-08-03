ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Serdar Akdoğan, güç birliği toplantısına katıldı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 16:07
Serdar Akdoğan, güç birliği toplantısına katıldı
Serdar Akdoğan, güç birliği toplantısına katıldı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Aydın ilinde faaliyet gösteren Oda ve Borsalar Güç Birliği Toplantısı, Nazilli Ticaret Odası'nın yeni hizmet binasında yapıldı.
Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen Güç Birliği Toplantısına, Aydın ilinde faaliyet gösteren Oda ve Borsaların Başkanları, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katıldı. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkılmaz, İrfan Yiğit, Müslüm Yıldırım ve Mali Danışman Mustafa Oğuzkaan'ın katıldığı toplantıda genel ve yerel sorunlar görüşüldü.
Toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, kruvaziyer gemilerin rotasını Türkiye'ye çevirmek için hükümetin aldığı seyahat acentelerine, yolcu başına 30 dolar destek verme kararının uygulamaya geçilmesi gerektiğini belirtti ve kruvaziyer gemilerin iptalinin yarattığı ticari kayıplar ve bunun yansıması olan işsizlik probleminin çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Akdoğan, Kuşadası Efes Kongre Merkezinin daha aktif çalışması için de Aydın İli Oda/Borsa Başkanlarından destek istedi ve turistik tesislerde a la carte satışlarda uygulanan %18 verginin %8 olarak uygulanması gerektiğini gündeme getirdi.
Kuşadası'nın arıtma sorununa da değinen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Aydın'ın iki turizm kenti olan Kuşadası ve Didim'de, Aydın'ın markalaşmış ürünlerinin (incir, zeytin, zeytinyağı gibi), kaliteli lokum ve hediyelik eşya gibi ürünlerin satılacağı ortak tanıtım ve satışı için merkezler kurulması gerektiğini belirtti.
Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen toplantıda, Aydın ilindeki oda ve borsa başkanları bağlı bulundukları merkezlerle ilgili sorunları gündeme getirdi ve bölgesel ve yerel sorunlara yönelik mutabakat metninin hazırlanmasına karar verildi.
(ZH-MB-Y)

03.08.2017 16:08:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ali Rıza Ertan Parkı çiçek açtı
YEREL

ALİ RIZA ERTAN PARKI ÇİÇEK AÇTI
Aydın'ın doğu ilçelerine kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

AYDIN'IN DOĞU İLÇELERİNE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Arapapıştı Kanyonu fotoğrafları birincilik için yarışacak
YEREL

ARAPAPIŞTI KANYONU FOTOĞRAFLARI BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞACAK
Büyükşehir çalışmalarına Germencik'te yoğun bir şekilde devam ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞMALARINA GERMENCİK'TE YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR
Nazilli'de tüp bayisinde faciadan dönüldü
YEREL

NAZİLLİ'DE TÜP BAYİSİNDE FACİADAN DÖNÜLDÜ
Büyükşehir vatandaşın sorunlarını sahada dinliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR VATANDAŞIN SORUNLARINI SAHADA DİNLİYOR
Aydınspor 1923'lü taraftarlar Ahmet Duman'ı istiyor
YEREL

AYDINSPOR 1923'LÜ TARAFTARLAR AHMET DUMAN'I İSTİYOR
Vali Köşger, Köşk ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ KÖŞGER, KÖŞK İLÇESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Vali Köşger; &quot;İstihdam imkanının bulunduğu bir ilde işsizliğin olmaması gerekir&quot;
YEREL

VALİ KÖŞGER; "İSTİHDAM İMKANININ BULUNDUĞU BİR İLDE İŞSİZLİĞİN OLMAMASI GEREKİR"
Kuşadası Körfezi'nde 37 kaçak göçmen yakalandı
YEREL

KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE 37 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Aydın AK kadınlar Temmuz ayında Türkiye 1.'si oldu
YEREL

AYDIN AK KADINLAR TEMMUZ AYINDA TÜRKİYE 1.'Sİ OLDU
Aydın'dan hac yolculuğu 13 Ağustos'ta başlıyor
YEREL

AYDIN'DAN HAC YOLCULUĞU 13 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Zeus mağarasında inceleme yapıldı
YEREL

ZEUS MAĞARASINDA İNCELEME YAPILDI
Aydın'da 10 göçmen yakalandı
YEREL

AYDIN'DA 10 GÖÇMEN YAKALANDI
SGK İl Müdürü Yılmaz'dan Didim Ticaret Odasına ziyaret
YEREL

SGK İL MÜDÜRÜ YILMAZ'DAN DİDİM TİCARET ODASINA ZİYARET
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Kurbanlık fiyatlarında üreticiyle tüketicinin arası bulunacak
YEREL

KURBANLIK FİYATLARINDA ÜRETİCİYLE TÜKETİCİNİN ARASI BULUNACAK
Didim Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı
YEREL

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI TOPLANTISI
Nazilli'de üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL

NAZİLLİ'DE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Karacasu'da düğün salonu yenilendi
YEREL

KARACASU'DA DÜĞÜN SALONU YENİLENDİ
Aydın'da zeytinyağı konuşuldu
YEREL

AYDIN'DA ZEYTİNYAĞI KONUŞULDU
Kuşadası Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı
YEREL

KUŞADASI BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI
Kuşadası Belediyesi Tiyatro Festivali başladı
YEREL

KUŞADASI BELEDİYESİ TİYATRO FESTİVALİ BAŞLADI
Aydın'ın doğusunda yerel kuvvetli yağışlara dikkat
YEREL

AYDIN'IN DOĞUSUNDA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT