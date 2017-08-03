YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Serdar Akdoğan, güç birliği toplantısına katıldı

Serdar Akdoğan, güç birliği toplantısına katıldı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Aydın ilinde faaliyet gösteren Oda ve Borsalar Güç Birliği Toplantısı, Nazilli Ticaret Odası'nın yeni hizmet binasında yapıldı.

Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen Güç Birliği Toplantısına, Aydın ilinde faaliyet gösteren Oda ve Borsaların Başkanları, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katıldı. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkılmaz, İrfan Yiğit, Müslüm Yıldırım ve Mali Danışman Mustafa Oğuzkaan'ın katıldığı toplantıda genel ve yerel sorunlar görüşüldü.

Toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, kruvaziyer gemilerin rotasını Türkiye'ye çevirmek için hükümetin aldığı seyahat acentelerine, yolcu başına 30 dolar destek verme kararının uygulamaya geçilmesi gerektiğini belirtti ve kruvaziyer gemilerin iptalinin yarattığı ticari kayıplar ve bunun yansıması olan işsizlik probleminin çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Akdoğan, Kuşadası Efes Kongre Merkezinin daha aktif çalışması için de Aydın İli Oda/Borsa Başkanlarından destek istedi ve turistik tesislerde a la carte satışlarda uygulanan %18 verginin %8 olarak uygulanması gerektiğini gündeme getirdi.

Kuşadası'nın arıtma sorununa da değinen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Aydın'ın iki turizm kenti olan Kuşadası ve Didim'de, Aydın'ın markalaşmış ürünlerinin (incir, zeytin, zeytinyağı gibi), kaliteli lokum ve hediyelik eşya gibi ürünlerin satılacağı ortak tanıtım ve satışı için merkezler kurulması gerektiğini belirtti.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen toplantıda, Aydın ilindeki oda ve borsa başkanları bağlı bulundukları merkezlerle ilgili sorunları gündeme getirdi ve bölgesel ve yerel sorunlara yönelik mutabakat metninin hazırlanmasına karar verildi.

(ZH-MB-Y)



03.08.2017 16:08:22 TSI

NNNN

