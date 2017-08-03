Korgeneral Uyar'dan Vali Ustaoğlu'na ziyaret
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Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti
Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer ve yeni atanan İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.
Vali Ustaoğlu tarafından karşılanan Korgeneral Yılmaz Uyar, şeref defterini imzaladı. Makamdaki sohbetin ardından ziyaret son buldu.
(VO-MSA-Y)
03.08.2017 16:09:21 TSI
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