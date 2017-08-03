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Ebussuud Efendi İlkokulu'nun projesine ulusal ajans'tan onay



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'un İskilip ilçesindeki Ebussuud Efendi İlkokulu tarafından "Erasmus Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği" (KA101) faaliyeti kapsamında başvurduğu "İlkokullarda Kaynaştırma Eğitimi" adlı projesi Ulusal Ajans tarafından kabul edildi.

Proje kapsamında Ebussuud Efendi İlkokulu öğretmenleri yurtdışındaki eğitim kurumlarında ilkokullarda kaynaştırma eğitimi konusunda işbaşı eğitimi alarak, gözlem ve incelemelerde bulunacaklar. Eğitim alan öğretmenler daha sonra ilçedeki öğretmenlere yönelik toplantı ve seminerler düzenleyerek bilgilendirme çalışmaları yapacaklar. Bu sayede edinilen bilgiler sadece Ebussuud Efendi İlkokulu ile sınırlı kalmayıp diğer öğretmenlerinde faydalanmasına olanak sağlanarak gelişimlerine katkıda bulunmuş olunacak.

Konuya ilişkin olarak İHA muhabirine bilgi veren Ebussuud Efendi İlkokulu Müdürü Ahmet Bilen, "2017 yılı Erasmus Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) faaliyeti kapsamında, Ulusal Ajansa 3 bin 500 proje başvurusu yapılırken bu projelerden ülke genelinde 113'ü kabul edildi. Okulumuzun başvurusu ise İlimizden bu kapsamda kabul edilen tek proje oldu. İlimizden yapılan onlarca başvuru içinden ilçemiz Ebussuud Efendi İlkokulunun projesinin kabul edilmesi çok önemli bir başarı olarak değerlendirilmeli " şeklinde konuştu.

Okulu Müdürü Ahmet Bilen, öğretmenlik mesleğinin herkesin bildiği gibi klasik anlamda öğretme işini yapmak olduğunu belirterek, "Öğretmenler olarak işimizin bize yüklediği öğrenme sorumluluğunu yerine getirmezsek öğretme becerilerimiz de çağın gerisinde kalmaya mahkûm olacaktır. Artık çağ hızla ilerlemektedir. Bilgi üretimi hem çok hızlanmıştır hem de çeşitliliği artmıştır. Bununla beraber bilginin tüketimi de çok hızlanmıştır. Öğretmenler olarak en güncel bilgilerle donanıp, öğrendiklerimizle çocuklarımızı geleceğe elimizden geldiğince mükemmel bir şekilde hazırlamalıyız. Artık öğretmenlik klasik öğretme anlayışından mentörlük yolu ile çocukların kendi becerilerini geliştirme ve öğrenme yeteneklerini geliştirme sürecine doğru hızla akmaktadır. Bizlere düşen görev en yeniyi bulup çocuklarımıza sunmaktır. Bütün gelişmeler şunu göstermektedir; fiziki ve sayısal şartlar mutlaka iyileştirilmelidir. Ancak Nitelik ve yeterlilikler geliştirilmediği sürece bu gelişmeler sakıt kalabilmektedir" dedi.

Bu projemiz kapsamında kaynaştırma eğitimi konusuna odaklandıklarını dile getiren Ahmet Bilen, "İlçemizde yaklaşık yüzde 7 oranında Kaynaştırma Eğitimi Raporu olan çocuğumuz bulunmaktadır. Normal öğretime devam eden öğrencilerimizin ne kadar eğitim hakkı varsa, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın da o kadar eğitim hakkı vardır. Okulumuzda mesleğinde uzman arkadaşlarımız tarafından öğrencilerimize en kaliteli eğitim verilirken, öğretmenlerimizin kaynaştırma eğitimi konusunda da uzmanlaşmasını hedefledik. Böylece okulumuz çocuklarına olduğu kadar ilçemizin tüm çocuklarına da yenilikleri ulaştırmayı düşünüyoruz. Proje kapsamındaki çalışma planımızda zamanı geldiğinde tüm İskilipli velilerle paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Biz öğretmeniz, eğitimciyiz. İşimiz, gücümüz eğitim. Okul olarak biz bildiğimiz işi yapıyoruz, eğitim yapıyoruz" diye konuştu.

(MMY-BÖ)



03.08.2017 16:23:10 TSI

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