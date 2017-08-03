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Çocuklarda yaz aylarında sık karşılaşılan sağlık sorunları



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkem Çolak, çocuklarda yaz aylarında sık karşılaşılan sağlık sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkem Çolak, yaz aylarında solunum yoluyla bulaşan hastalıklarda azalma yaşansa da, birtakım hastalıkların yaz aylarında daha sık görüldüğünü kaydetti.

Sıcak çarpması konusunda uyaran Uzman Dr. Ülkem Çolak, "Vücut sıcaklığımız beynimizde hipotalamus denilen çok hassas bir merkez aracılığıyla 37 santigrat derece civarında tutulmaya çalışılır. Hava sıcaklığında artma olduğunda terleme, solunum hızında artma, cilt kan akışında artma gibi mekanizmalarla vücut hayati organların ısısını düşürmeye çalışır. Direk güneş ışığı, yüksek ısı ve nem varlığında vücut ısısını korumak daha zordur. Özellikle belli yaş gruplarındaki çocuklar aşırı sıcak havalarda risk altındadırlar. Sıcak havalarda çocuğun sıvı alımına dikkat edilmeli, direk güneş ışığından korunmalı, güneşin tam tepede olduğu 10:00 14:00 saatleri arasında dışarı çıkılmamalı, koruyucu güneş kremi, gözlük ve şapka kullanılmalıdır. Yenidoğan bebeklere su içirilmesi yanlış bir davranıştır, sık emzirilmeli ve bebeğin bulunduğu ortam ısısı 27 derece civarında tutulmalıdır" dedi.

Yaz aylarında ishal vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Çolak, "Yaz aylarında besinlerin bozulma sürelerinin kısalması, il dışında seyahatler ve hijyen koşulları nedeni ile akut gastreonterit, yani ishal vakalarıyla sık karşılaşılmaktadır. Bu vakalar hafif su kaybı ile kendi kendine iyileşen vakalardan hastaneye yatış gerektiren ve hayatı tehdit eden vakalara kadar geniş bir yelpazede görülmektedirler. Özellikler ateş, kusma, döküntü, kanlı ishal gibi belirtiler varsa yada çocuk halsizse beslenemiyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır. Korunmak için meyve sebzeler iyi yıkanmalı el hijyenine dikkat edilmeli, kaynağı belli olmayan sular çocuklara içirilmemeli, içirilecekse mutlaka öncesinde kaynatılmalıdır. İshal süresince anne sütü alıyorsa çocuk mutlaka devam edilmeli, bol sıvı almasına özen gösterilmeli, hazır gıdalar ve bakkal ürünlerinden kaçınılmalıdır.

Yaz aylarında boğulma, düşme, yanık gibi vakalar yine kış aylarından daha sık görülmektedir. Önlemek için ev etrafındaki havuzların etrafında çit bulunmalı, çocuk yanan cisimlerin yakınında tek bırakılmamalı, üç yaşından küçük çocuklara kabuklu yemişler verilmemeli, ev içinde küçük oyuncak parçaları ve cisimler bulunmamalıdır.

Yazın ailelerin acile başvuru sebeplerinden biri de böcek sokmalarıdır. Akrep yılan gibi zehirli böcek ve hayvan sokmalarında derhal acile başvurulmalıdır. Zehirsiz böcek ısırıklarında eczanelerden alınan tropikal anestezik kremler kullanılabilir. Şiddetli ödem ve kızarıklık durumlarında uzman görüşü gereklidir. Çocuğun kıyafetlerinin uzun olması, cibinlik ve sinek kovucu losyonlar küçük çocukları böcek ısırıklarından korumada etkili yöntemlerdir" diye konuştu.

(AHM)



03.08.2017 16:26:39 TSI

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