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Fadıloğlu minik sporcularla buluştu

03 Ağustos 2017 Perşembe, 16:28
Fadıloğlu minik sporcularla buluştu
Fadıloğlu minik sporcularla buluştu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2017 Yılı Yaz Spor Okulları kapsamında yürütülen Okullar Tatile Minikler Şehitkamil'e projesinde eğitim gören minik öğrencilere buluştu. Minik sporcuların büyük ilgisiyle karşılaşan Başkan Fadıloğlu, geleneksel oyunlar ve yarışmalarda geleceğin şampiyonlarına eşlik etti.
Düzenli spor yapma alışkanlığını minik yaşlara indirmek amacıyla Şehitkamil Belediye Başkanlığınca yürütülen Okullar Tatile Minikler Şehitkamil'e projesi, yaz döneminde büyük bir ilgiyle devam ediyor. Mini basketbol, mini voleybol, mini badminton, geleneksel çocuk oyunları ve birbirinden renkli beceri koordinasyon parkurlarının yer aldığı etkinliklerde eğitim gören sporcuların çalışmalarını ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na minik şampiyonlar, büyük ilgi gösterdi.
Çalışmalar esnasında uzun süre katılımcı öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, geleneksel oyunlar ve yarışlar esnasında miniklere eşlik etmeydi de ihmal etmedi.
"Sportif etkinlikler her anlamda büyük fayda sağlıyor''
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada sportif etkinliklerin minik yaştaki öğrenciler için her anlamda büyük fayda sağaldığını ifade etti. Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:
"Minik öğrencilerimizin fiziksel ve sosyal gelişimini önemsiyoruz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, mantığıyla her yaş grubundaki vatandaşımıza düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmayı arzuluyoruz. Şuanda Şehitkamil Belediyesi olarak 8 farklı branşta spor okulu eğitimi veriyoruz. İnşallah, bizden sonraki nesiller bizden daha sağlıklı ve başarılı olur. Okullar Tatile Minikler Şehitkamil'e projesini geçtiğimiz yarıyıl tatilinde başlatmıştık. Bu projemizi mevsim şartlarını gözeterek alışveriş merkezleri ve okullarımızın spor salonlarında sürdürdük. Şimdi ise projemizi daha da geliştirerek, renkli kılarak yaz döneminde de devam ettiriyoruz. 5-10 yaş aralığında bine yakın minik öğrencimiz etkinliklere katıldı. Bu çalışmalarda sporun birleştirici gücü ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte sporcu öğrencilerimize başarılar diliyor, çalışmalarda büyük emeği olan değerli antrenör arkadaşlarımıza ve sabırla çocuklarına spor yapma konusunda destek veren değerli velilerimize teşekkür ediyorum."
"Çocuklar mutlu veliler huzurlu''
Okullar Tatile Minikler Şehitkamil'e projesinde gerçekleştirilen çalışmaların çocukların fiziksel, sosyal ve manevi gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirten öğrenci velileri, sunulan imkanlardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti. Çalışmaların güvenilir ve hijyenik bir ortamda profesyonel eğitimler nezaretinde sürdürüldüğünü belirten sporcu velileri, çocuklarını huzur içerisinde emanet ettiklerini ifade etti.
(OE-Y)

03.08.2017 16:30:06 TSI
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