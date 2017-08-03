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Van'da 'cami-çocuk buluşması' programı



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VAN (İHA) - Van'daki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar için 'cami-çocuk buluşması' programı düzenlendi.

Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın da katılımıyla gerçekleşen "Cami-Çocuk Buluşması" adlı programda, yaz Kur'an kurslarında eğitim alan öğrenciler, Yukarı Nurşin Camisi'nde buluştu. Katılımın çok yüksek olduğu buluşmada, Kur'an kurslarında eğitim görüp Kur'an okumayı öğrenen çocuklar; vaaz, hutbe, dua, ilahi ve çeşitli dallarda program düzenlediler. İpekyolu'na bağlı Sultan-ı Yekpa Yaz Kur'an Kursu'nda okuyan Taha Yasir Bilmez Kur'an-ı Kerim okurken, Ulu Cami Yaz Kur'an Kursu'nda okuyan Hüseyin Türün ise vaaz verdi. Hacı Murat Değer Kur'an Kursu'nda okuyan Muhammed Çakar'ın hutbe vermesi ve Yeni Nurşin Cami Yaz Kur'an Kursu'nda okuyan Ahmet Can İzgi'nin dua okumasıyla program devam etti.

Burada bir konuşma yapan Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, camilerin çocuklarla güzelleştiğini vurgulayarak, "Bu güzel camide gözlerimizin nuru, gönüllerimizin süruru, hanelerimizin sebebi huzuru olan yavrularımızla bizleri buluşturan Allah'a hamdolsun. Kur'an kurslarına devam eden siz değerli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Sizlerin Kur'an öğrenmenize vesile olan anne ve babalarınıza ve hocalarınıza teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Akşam evlerinize gittiğinizde anne ve babalarınıza müftülüğümüzün selamını iletin" dedi.

Programın sonunda yaz Kur'an kurslarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Ayrıca programa katılan öğrencilere Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesi tarafından çikolata ikram edildi.

(MSA-Y)



03.08.2017 16:34:57 TSI

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