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Yollara akan kanalizasyon devri sona eriyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara Beyler Mahallesinde yürüttüğü kanalizasyon ve içme suyu hattı yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Bir zamanlar kanalizasyonu yollara akan mahalle sakinleri ise çalışmalar sayesinde yaşam standartlarının artacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde sağlıklı altyapılar inşa etmeye devam ediyor. MASKİ, son aşamaya geldiği '101 Mahalle Projesi' kapsamında Gölmarmara ilçesine bağlı Beyler Mahallesindeki altyapı yenilemelerinde sona yaklaştı.Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, mahallenin 4 kilometrelik içme suyu şebekesi ile 5 kilometrelik kanalizasyon hattı tamamen yenileniyor.



"Eskiden kanalizasyonumuz yollara akıyordu"

MASKİ sayesinde mahallelerinin tüm altyapı sisteminin yeni ve sağlıklı hale geldiğini ifade eden Beyler Mahalle Muhtarı Erol Kurt, "Eskiden kanalizasyonlarımız meydandaydı, yollara akıyordu. Şuanda sağlıklı bir kanal hattımız oluyor. İçme suyu borularımızın da çapları dar ve yetersizdi. Şimdi geniş çaplı, modern su boruları döşeniyor. Mahallemizin toprak yapısı taş ve kayalıktan oluştuğu için çalışmalar tam hızında gidemiyor ama çok güzel bir iş oluyor. Sorunlarımız çözülüyor. Ayrıca mahallemize yangın hidrantları da takılıyor. Bir yangın olması durumunda müdahale kolaylaşacak. Halkımız da bu hizmetlerden çok memnun. Yapılan çalışmalar için Cengiz Başkanımıza çok teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

(SC-Y)



03.08.2017 16:37:19 TSI

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