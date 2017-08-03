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Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi artık sular altında kalmayacak



(Fotoğraflı)



İlker Uyar

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir ile birlikte altyapısı tamamlanan ve sıcak asfalt dökülmeye başlanan Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki sokaklarda incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisinde Başkan Şirine'e Turgutlu Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim Kutar, Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi (TKSS) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yaman ve Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yasemin Özay Sungur da eşlik etti. Altyapı ve yol çalışmaları için teşekkür ettiğini belirten TKSS Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yaman, "Burası, Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nin 2004 yılından bu yana kanayan yarasıydı. Yağmurlar sonrasında bu yolumuzda ciddi su basmaları oluşuyordu. Biz site yönetimi olarak bu sorunu Karayolları Müdürlüğüne bildirmemize rağmen buradaki sorunu çözemediler. Manisa Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra konuyu Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e illettik. Sağolsunlar önce çok köklü bir altyapı çalışması yaptılar. Şimdiler de üstyapı olarak sıcak asfalt çalışması tamamlanmak üzere. TKSS yönetimi adına belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum.

"Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için"

Küçük sanayi sitesinde uzun yıllardır kanayan bir yara olduğunu aktaran Belediye Başkanı Turgay Şirin ise sanayi sitesinin artık yoğun yağmur yağışlarının ardından sular altında kalmayacağının altını çizdi. Şirin, "Bu sorun yıllardır çözülemeyen bir meseleydi. Konuyu büyükşehir belediye başkanımıza aktardık. Daha sonra buraya nasıl köklü bir çözüm bulabiliriz diye gerekli görüşmeler yaptık. Yağmur sularının dranaje edilmesi adına önce bir altyapı çalışması yaptık. Selvilitepe'den gelen o yağmur suları menfezlere alındı. Burada 2 milyon liralık bir hizmet söz konusu. Bu yapılan çalışma ile sadece küçük sanayi sitesi değil Ankara asfaltı, Cumartesi pazaryeri ve Adliye Sarayı'da da sular altında kalmaktan kurtuldu. Bundan sonra benzer olaylar yaşanmayacak. Bu altyapı çalışmaları belki görsel anlamda değil ama Turgutlu'nun geleceği açısından çok önemli yatırım. Hep diyoruz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz diye. Bu çalışmalar bunun bir örneği. Altyapı sıkıntısını çözdükten sonra üstyapı da geçici bir çalışma yapmak istemedik. Komple sıcak asfalt çalışması yapıldı. Sanayi sitesinin belki de en güzel yollarından biri oldu." diye konuştu.

Ardından söz alan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir'de "Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin'in de takibiyle ekiplerimiz gerekli altyapı çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık bir haftadır da asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Burası Küçük Sanayi Sitesi olabilir ama sirkülasyonu çok olan bir yer. Günde 6 bin insanın geldiği, 2 bin aracın hareket halinde olduğu bir yer. Böyle bir sıkıntıyı çözdüğümüz için mutluyuz" dedi.

(İU-ÖND-Y)



03.08.2017 16:39:52 TSI

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