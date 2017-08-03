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Ereğli'de park ve yeşil alan çalışması

03 Ağustos 2017 Perşembe, 16:41
Ereğli'de park ve yeşil alan çalışması
Ereğli'de park ve yeşil alan çalışması

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek amacıyla imar planı doğrultusunda yeni yeşil alanlar, dinlence ve çocuk oyun grup alanları ve spor tesisleri oluşturuyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; kitlelerin kültürel alış-veriş yoluyla birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak ve çocukların sağlıklı ortamlarda oynamalarına olanak tanımanın yanı sıra hizmete açık olan park, bahçe ve oyun alanı ile spor tesislerine ait yeşil alanların periyodik ve rutin (sulama, budama çapalama, ilaçlama, gübreleme, çim ekimi, fidan dikimi gibi) işleri ve gerekli onarımları yaparak, yol ve refüj ağaçlandırmaları ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmaları titizlikle takip eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Şehrimizin daha güzel, sağlıklı ve çağdaş bir kent hüviyetine kavuşabilmesi için Ereğlimizin her köşesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeşili yaşatma ve koruma adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeşil alanlar, yeni parklar, çocuk oyun gurupları oluşturarak halkımızın sağlığını korumakla beraber şehrimizin estetik görünüme kavuşmasını sağlamaya özen gösteriyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda çocukluklarını doyasıya yaşamaları için canla başla çalışıyor, daima hizmet prensibi ile vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet için yoğun mesai harcıyoruz. Bu çalışmalarımızda emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
(AH-Y)

03.08.2017 16:43:06 TSI
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