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Darıca'da sahne Malatyalıların



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve KüLtürler Kaynaşmasına bu yıl ilk kez katılan Malatyalılar Derneği, yöresel türküler eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Malatyalılar Dernek Başkanı Haşim Akbaş, protokol üyeleri ve vatandaşları selamlayarak başladığı konuşmasında, "9 yıldır devam eden bu güzel etkinliklere hemşehrilerimizin defalarca biz neden yokuz sorusuyla karşılaştık. Bizlerde bu yıl Malatyalılar Derneği olarak bu güzel organizasyona katılarak ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştık. Bu gecelerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu yıl programlara ilk kez katılmanın heyecanını yaşıyoruz, hepinize iyi eğlenceler diliyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında, "sevgili Malatyalılar, şölenimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Yiğit, mert, delikanlı insanların şehri Malatyadayız bu akşam. Battalgazi'nin şehri , İbn-i Arabi'nin şehri, Turgut Özal'ı bağrından çıkarmış şehir Malatya. Her akşam olduğu gibi bu akşamda ülkemizin bütün güzel insanları burada. Medeniyelerin beşiği, kayısısı ile, kirazı ile, yüzlerce yıllık bir eser olan Ulucamisi ile , Gürpınar Şelalesi, Levent Vadisi ile, türbeleri ve kervansarayları ile, Hamidiye Çarşısı ile Malatyadayız bu akşam. Yeni Malatyaspor'u da unutmuyoruz. Şampiyon Malatyaspor'a Süper Ligde de başarılar diliyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerini sergilediğimiz, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi paylaştığımız bu güzel akşamlara katılan tüm halkımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından dernek yönetimi tarafından protokol üyelerine plaket takdimi yapılırken, Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'na bu yıl ilk kez katılan Malatyalılar, yöresel oyunlarıyla şölenlere renk katarken,yöresel sanatçılar sahili dolduran vatandaşlara müzik ziyafeti verdiler.

(RFK-Y)



03.08.2017 16:43:48 TSI

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