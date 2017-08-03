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İpsala'da yol yapım çalışmaları



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne ilçesi İpsala ilçesinde belediyesi tarafından başlatılan yol asfaltlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İpsala Belediyesi, Saraç İlyas Mahallesindeki İpsala Anadolu Lisesinin bulunduğu sokak ile Bozkurt Mahallesi, Hastane Caddesinde yolları sıcak asfalt ile kaplandı.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman, göreve geldikleri günden bugüne İpsala ve İpsalalılar için büyük bir gayret ile çalıştıklarını ifade ederek, "İlçemizde kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hattı, doğal gaz gibi altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarımızın yollarını yıllardır vatandaşlarımızın özlemle beklediği sıcak asfaltla kaplıyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız devam edecek. Amacımız, alt yapı çalışması tamamlanan mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı tozdan ve topraktan kurtarmaktır. İnsanların yaşamlarında hedefleri, hayalleri vardır. Hedefi, hayalleri olmayan insan hiçtir. Benim hayalim ve hedefim İpsala'yı yaşanabilir şehir yapmak ve İpsalalılara hizmetlerin en güzelini sunmak" dedi.

(EY-MEF-Y)



03.08.2017 16:48:25 TSI

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