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Antalya il jandarma komutanı Yıldız görevine başladı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Denizli il Jandarma Komutanlığı'ndan Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Cengiz Yıldız görevine başladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığı'nın jandarma subayları terfi ve tayin kararnamesiyle Denizli Jandarma Komutanlığı'ndan Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Cengiz Yıldız'ı ziyaret etti. Başkan Böcek, Jandarma Komutanı Yıldız'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, "Antalya'mıza hoş geldiniz. Sizlerle burada çalışmaktan büyük bir mutluluk duyacağız" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız'ı ayrıca hafta sonu Feslikan Yaylası'nda gerçekleştirecekleri 20. Yaz Şenliklerine davet etti.

Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız ise Başkan Muhittin Böcek'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Tuğgeneral Yıldız, Feslikan Şenlikleri'ne katılmaktan büyük mutluluk duyacağını söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



03.08.2017 16:58:36 TSI

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