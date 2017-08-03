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Pazarcıyı serinleten ikram

- Aşırı sıcaktan bunalan Perşembe pazarı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri tarafından meyan şerbeti dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Halil Koyun

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi, pazarcı esnafı ile vatandaşlara meyan şerbeti dağıttı.

Termometrelerin hava sıcaklığını 40 derecenin üzerind ölçtüğü şu günlerde Dulkadiroğlu Belediyesi aşırı sıcaktan bulanan pazar esnafına ve vatandaşlarını serinletmek için harekete geçti.

Şeyhadil Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarında aşırı sıcaktan bunalan esnafa ve vatandaşlara meyan şerbeti dağıtımı yapıldı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yaz aylarında aşırı sıcakta hizmet veren esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara serin bir hizmet sunduklarını söyledi. Okay, "Sıcak geçen yaz aylarında özellikle pazarcı esnafımız zor şartlarda hizmet veriyor. Yine aynı şekilde vatandaşlarımız da aşırı sıcaklarda evlerinin ihtiyacını bu pazar yerlerinden temin etmeye çalışıyorlar. Bu durumu göz önünde bulundurarak ekiplerimizi görevlendirdik ve Perşembe Pazarında vatandaşlarımıza ve pazar esnafımıza geleneksel lezzetlerimizden olan meyan şerbetini ikram ettik. Bu aşırı sıcaklarda bir nebzede olsa onları serinletmeyi hedefledik" diye konuştu.

(HLL-Y)



03.08.2017 17:05:27 TSI

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