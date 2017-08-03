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Artvin Milletvekili Kışla, DOKAP çalışmaları hakkında bilgi aldı



(Fotoğraflı)



ARTVİN (İHA) - AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Ak Parti İl Başkanı Ertunç Erkan Balta ve Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Maksut Koçak'tan oluşan heyet DOKAP'ın Artvin iline yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgi almak, yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla DOKAP'ı ziyaret etti.

Ziyarette heyete DOKAP Başkanı Ekrem Yüce tarafından bugüne kadar Artvin ilinde yapılmış olan çalışmalar ile bu çalışmaların ne aşamada olduğuyla ilgili detaylı bir sunum yapıldı.

Taraflar arasında Artvin ilinin kalkınmasına hizmet etmek amacıyla ne gibi çalışmalar yapılabileceği konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

(HFD-EK-Y)



03.08.2017 17:18:09 TSI

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