Çavuşbey Mahalle Muhtarlığı binası törenle açıldı

Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Çavuşbey Mahalle Muhtarlığı binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çavuşbey Mahallesi sakinleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

32 yıl boyunca aralıksız olarak Çavuşbey Mahalle Muhtarlığı görevini yürüten Ekrem Kapuska'nın vefatının ardından ara seçimle Müslüm Alırat'ın göreve gelmesi üzerine, Edirne Belediyesi tarafından Çavuşbey Mahallesine yeni muhtarlık binası yaptırıldı. Düzenlenen törenle gerçekleştirilen yeni muhtarlık binasının açılışı esnasında Çavuşbey Mahallesi sakinleri Başkan Gürkan'ı davul zurna eşliğinde karşıladı.



"Çorbaya kaşığımızı beraber daldıracağız"

Açılışta konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Çavuşbey, şehrimizin en güzel merkez mahallelerinden birisi ve siz Edirne'nin geleceği için yürekten, sevgi ve muhabbetle katkısı olan değerli vatandaşlarımızsınız. Kuşkusuz belediye olarak bir takım hizmetler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama eminim ki, bunlar hep azdır, hep yetersizdir. Belediye olarak; gariban mahallelerimize öncelikli olmak üzere desteklerimiz devam edecek. Yine o çorbaya kaşığımızı beraber daldıracağız. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın derler ya, sizden ayrılanın kaşığı kırılsın. Sizlerin seçtiği; Muhtarınız Müslüm Alırat mahallemizin eksiklerini tespit edecek, bize getirecek, hep beraber biz de o eksikleri tamamlayacağız. Çavuşbey Mahallesi her zamankinden daha güzel, her zamankinden daha temiz, her zamankinden daha düzenli bir mahalle olacak" dedi.



Etüt merkezi müjdesi

Seçim döneminde etüt merkezi sözü verdiğini belirterek, yeni eğitim öğretim yılında hizmete açacaklarını müjdeleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Çocuklarımız hepimizin geleceği, hepimizin istikbali. Hepimiz çocuklarımız için mücadele ediyoruz. Çocuklarımız bizden daha iyi şartlarda yetişsin, okusun, meslek sahibi olsun, evine gelir getirsin diye uğraşıyoruz. Ama yokluğun da imkansızlığın da fakirliğin de gözü kör olsun. Her çocuğumuz o dershanelere gidemiyor. Öyleyse sizin belediyeniz olan Edirne Belediyesi'nin, bunu sağlaması gerekir dedik. Saraçhane'de 3 katlı bir bina tuttuk. Şu anda binamız hazırlanıyor, eylül ayında orasını garibanların çocukları için ücretsiz etüt merkezi ve kütüphane olarak açacağız. Kitabını, önlüğünü ücretsiz alabilecek, dersini ücretsiz görecek ve onlar da imtihanlara eşit koşullarda girecekler. En iyi okulları kazanarak en iyi yerlerde okuyacaklar. Bu hem Edirne Belediyesi'nin hem de Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın sizlere sözüydü. Bu sözü de yerine getiriyor olmaktan son derece mutluyum, huzurluyum" ifadelerini kullandı.

Açılışa Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Merkez İlçe Başkanı Fevziye Kirezci, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

03.08.2017 17:18:26 TSI

