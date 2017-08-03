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Yeşilyurt Kent Konseyi'nde KOSGEB eğitimleri başladı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:31
Yeşilyurt Kent Konseyi'nde KOSGEB eğitimleri başladı
Yeşilyurt Kent Konseyi'nde KOSGEB eğitimleri başladı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Kent Konseyinde 600 kişilik "Uygulama Girişimcilik Kursu" başladı.
Malatya Yeşilyurt Belediyesi, KOSGEB Malatya Müdürlüğü ve Yeşilyurt Kent Konseyinin imzaladığı protokol kapsamında düzenlenen 600 kişilik Uygulamalı Girişimcilik Kursunda eğitimler başladı. Toplamda 20 kurs şeklinde sürecek olan eğitimlerde ilk 30 kişi kursu tamamladı.
Konuyla ilgili konuşan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, "Yeşilyurt Belediyemiz, KOSGEB İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediğimiz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerimize başladık. Eğitimlerimizde toplamda 600 kursiyer görecekleri eğitim sonunda Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazanacak. Bundan önce de 120 kişilik eğitim yapmıştık. Eğitimlerimize devam ediyoruz. Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşilyurt Belediyesi olarak Girişimcilere destek veriyoruz. Sertifika alacak olan kursiyerlerin girişimcilik iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını amaçlıyoruz. İşsizliğin azaltılması, girişimciliğin arttırılması için eğitimlerimiz devam edecek" diye konuştu.
(BT-AOA-Y)

03.08.2017 17:34:03 TSI
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