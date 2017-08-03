YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ak Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, il kongresinde aday olmayacak

Ak Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, il kongresinde aday olmayacak



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, önümüzdeki dönem yapılacak olan il kongresinde, yeniden il başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Ak Parti Uşak İl binası toplantı salonunda yapılan basın toplantısında konuşan Kuş; "Genel merkezimizin de uygun görmesi üzerine kongre sürecinde il başkanlığına aday olmamaya karar verdim" dedi.

AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, 2012 yılında dönemin AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Gün'ün yönetim kurulunda yer alarak başladığı görev sürecinde, partisinin bütün birimlerinde çalıştığını ve son olarak il başkanlığının sorumluluğunu aldığını ifade eden Kuş; "2 yıl önce AK Parti Uşak İl Başkanı Basri Yıldırım'ın milletvekilliğine aday adayı olmasıyla göreve başladım 2 yıl boyunca 3 genel başkanla çalıştım. Son olarak kurucu sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam ettim. Dönemim boyunca haftalık olağan toplantılarımızı düzenli olarak gerçekleştirdik. Belediye ve il genel meclisi toplantılarımızı yaptık ve hiçbir birimle sorun yaşamadan çalıştık. İlimize yapılan tüm yatırımların takipçisi olduk ve bundan sonra da elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz ihanetinde teşkilatımızla birlikte sokaktaydık ve milletimizin yanında saf tuttuk. 3 Temmuz'da partimiz yeni bir kongre sürecine girdi ve bizler genel merkezimizle yaptığımız istişareler sonunda il başkanlığı görevini bırakma kararı aldık. Kongrede tekrar aday olmayacağım. Bugüne kadar bana destek olan ve yol arkadaşlığı yapan herkese teşekkür ederim. Hepsi hakkını helal etsin, benden yana bütün haklarım helal olsun" dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay da, İl Başkanı Servet Kuş'un Türkiye'nin en zor dönemlerinden birinde Uşak teşkilatının başında görev aldığını ifade etti. Altay konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Zorlu bir süreçten geçildi ve il başkanımız sayın Servet Kuş, sorumluluğunu layıkıyla yerine getirdi. Kendisine bizden yana hakkımız helal olsun ve o da bize hakkını helal etsin. Yol arkadaşlığımız devam edecek, AK Parti ailesi olarak hep birlikte ilimize ve ülkemize hizmet etmesi sürdüreceğiz"

Uşak Belediye Başkan Vekili Hakan Uludağ da, İl Başkanı Servet Kuş'a görevlerinden ötürü teşekkür ederek, "Bu bir bayrak yarışıdır ve teşkilatımız birlik ve bütünlüğünü bozmadan çalışmaya devam edecektir" şeklinde konuştu. AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, tek tek helalleştiler. AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş'un kongre dönemine kadar olası bir atama yapılmaması durumunda göreve devam edeceği ifade edildi.

Toplantıya Milletvekili Mehmet Altay, Belediye Başkan Vekili Hakan Uludağ, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, Merkez İlçe Başkanı Ali Kumaş, İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ertuğrul, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mıllık ve parti yöneticilerinin katıldı.

(BK-MB-Y)



03.08.2017 17:37:10 TSI

NNNN

