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Çiftçi, fuar merkezi inşaatını inceledi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:36
Çiftçi, fuar merkezi inşaatını inceledi
Çiftçi, fuar merkezi inşaatını inceledi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan fuar merkezi inşaatı hızla ilerliyor. Bölgenin modern fuar alanına kavuşması için çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, fuar merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen 11 milyon liralık hibe destekle inşaat çalışmalarının hızla ilerlediği fuar merkezi inşaatını gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, teknik ekipten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaat alanını gezen Çiftçi, işçilerle sohbet etti.
Kentin fuar özlemini yapacakları Şanlıurfa Fuar Merkezi ile son bulacağını ve fuar merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte kent ekonomisine büyük bir katkının sağlanacağını belirten Çiftçi, önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Çiftçi, konuşmasında şunları söyledi
"Şanlıurfamızın yıllardır beklediği ve şehir gündeminde olan fuar merkezinin yapımı devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, fuar merkezini kendisine dert olarak edindi. Plan, Proje ve Etüt Şubemizdeki teknik arkadaşlarımız özellikle Türkiye'deki bir çok fuar merkezlerini yerinde incelediler ve projelerini bitirerek ihale işini, Fen İşleri Daire Başkanlığımız gerçekleştirmiş oldu. Bu proje Şanlıurfa için çok önemli bir projedir. Şanlıurfa'nın ticaretle buluşması, Şanlıurfa ticaretiyle uğraşan firmaların kendilerini yenilemeleri ve burada kurulacak olan tanıtım stantlarıyla hemen hemen her sektörde gerek Türkiye'de gerekse Uluslararası işbirliklerini sağlamak anlamında fuarlar düzenlenecektir. Fuar merkezini planladığımız sureden önce de bitirmeyi hedefliyoruz. Fakat bu büyük projenin Şanlıurfa'da hak ettiği yeri bulması gerekiyor. 8 Ağustos'ta Mehmet Akif İnan Kültür merkezinde fuar merkezinin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Projeye ilgi duyan özel sektör işletmecileri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerini Şanlıurfamızın gelişmesinde katkıda bulunacak olan projemizin tanıtım toplantısını davet ediyoruz. Burada projenin tüm ayrıntıları, fonksiyonları ve Şanlıurfa'ya kazandıracağı faydayı toplantıda halkımızla baylaşacağız. Şanlıurfa'nın kalkınmasını kalbinde hisseden tüm arkadaşlarımı ve kadromuza teşekkür ediyorum. Ortaya çıkacak olan bu eser Şanlıurfa'ya birçok fuar organizasyonunun yapılmasına katkı sağlayaccaktır"
Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü ilçesinde yapımına başlanılan Şanlıurfa Fuar Merkezi 80 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak olup, 14 bin metrekaresi kapalı alandan oluşuyor. 670 araç kapasiteli otoparka sahip olan fuar merkezinde 30 bin metrekare kapalı alanıyla dinlenme alanları, konferans salonu ve holleriyle fuar organizasyonuna katılacak olan firmalara hizmet verecek. Fuar merkezi inşaatının kısa sürede tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.
(AK-OE-Y)

03.08.2017 17:38:44 TSI
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