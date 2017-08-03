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Vali Toprak'tan şehit ailesine taziye ziyareti



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HAKKARİ (İHA) - Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonra yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan güvenlik korucusu Sebahattin Hayva'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Üzümcü köyüne giden Vali Cüneyit Orhan Toprak, vatandaşlar tarafından karşılandı. Taziyeye katılan Vali Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Burada bir konuşma yapan Vali Toprak, yaklaşık 2 ay önce bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu yaralanan Sebahattin Hayva'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Yüce Allah'ın inşallah onu ahirette ve öbür dünyada en yüksek derecede mükâfatlandıracağına inanıyorum. Ben ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Kendilerine uzun ömürler diliyorum. Üzümcü köyümüz bildiğiniz gibi Hakkâri il merkezine bağlı kritik bir noktada bulunan bir köyümüz. Bunu fırsat bilen bölücü terör örgütü; vatanı, milleti, bayrağı, vatandaşlarının huzuru için görev yapan kardeşlerimize böyle kalleşçe pusu kurmak suretiyle saldırılarına devam ediyor. Askerimizin, polisimizin, korucumuzun, vatandaşımızın canına kıyacak hainleri engellemek amacıyla yol kontrolleri yapmaya giden rahmetli Sebahattin kardeşimiz ve yanındakilere de bildiğiniz gibi yine pusu hainliğiyle kalleşçe düzenledikleri saldırıda kardeşimizi şehit ettiler. Allah sizlerden razı olsun ki böyle vatanı, milleti için gözünü kırpmadan şehitliğe yürümeyi kendine görev bilen, bu cesareti gösteren evlatlar yetiştirmişsiniz. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz devletimiz, milletimiz, muhtarımız, öğretmenlerimiz, imamlarımız ve tabi ki en başta siz vatandaşlarımız birlik beraberlik içerisinde ülkemizin bütünlüğü, bağımsızlığı, güçlü hale gelmesi için mücadelemize ve çalışmalarımıza bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

"İnşallah bundan sonra ülkemizin bu güzîde köşesinde kayıplar vermeden, şehitler vermeden daha huzurlu bir şekilde sadece hizmete, sizlerin refahına, mutluluğuna odaklanmış şekilde hayatımıza inşallah devam edeceğiz" diyen Vali Toprak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun için güvenlik güçlerimiz, askerimiz, polisimiz belki bugüne kadar görülmemiş derecede büyük bir fedakârlık sergileyerek 24 saat çalışmaya devam ediyorlar. Ben korucularımıza da teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Mehmetçiğimizin ve polisimizin yanında kararlı bir şekilde ülkeleri ve milletleri için mücadele veriyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Dediğimiz gibi bundan sonra da başta devletin temsilcisi olan valiniz olarak ben olmak üzere muhtarlarımıza kadar, komutanlarımız, emniyet müdürlerimiz hepinizin huzuru için çalışmalara devam edeceğiz. Sebahattin kardeşimizi cennete yolcu ettik. İnşallah Peygamber Efendimize komşu olacaktır. Onun evlatları da inşallah babalarının yolunda, akrabaları da vatan millet sevgisiyle dolu toprağın kıymetini bilen, üzerinde oynanmak istenen oyunların farkında olan insanlar olarak toplumumuza katılacaklar. Ben başka bir vesileyle aranızda bulunmayı daha çok arzu ederdim. Fakat taziye münasebetiyle de olsa sizlerle beraber olmaktan, sizleri görmekten duyduğum memnuniyeti ayrıca ifade etmek istiyorum. Şehidimizin ailesine ve yakınlarına tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum."

Güvenlik Korucusu Sebahattin Hayva, 11 Haziran 2017 tarihinde Hakkâri-Çukurca karayolu Olgunlar köyü Şine Köprüsü mevkiinde el yapımı patlayıcı kontrolü sırasında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu yaralanmış ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 31 Temmuz 2017 tarihinde şehit olmuştu.

(MSA-Y)



03.08.2017 17:39:55 TSI

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