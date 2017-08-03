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Hakkari'de Bylock operasyonu: 1 gözaltı



HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Bylock isimli programı kullandığı tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1 Ağustos 2017 günü Şemdinli ilçesi Günyazı köyü Yeşilöz mezrasında FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları Bylock isimli programı kullandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(MSA-Y)



03.08.2017 17:54:12 TSI

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