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Ankara caddesinin flamingoları geldi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:58
Ankara caddesinin flamingoları geldi
Ankara caddesinin flamingoları geldi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Osmaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde Asfalt ve Duvarla çevirme çalışmalarının ardından Flamingo yolu ismine yakışır şeklinde olacak açıklamasının ardından, aydınlatma çalışmaları da başladı.
Ankara caddesi üzerinde bulunan Elektrik aydınlatma direklerine flamingo kuşu şeklinde aydınlatma çalışmaları montajına başlandı.
Montaj sonrası aydınlandığında adeta Flamingo ışıklarla Filamingo caddesi ışıl ışıl olacak.
(TT-İÇ)

03.08.2017 18:00:55 TSI
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