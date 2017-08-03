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Yılmaz:"2018'de turizm atağına geçeceğiz"

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz:

- "2018 yılı itibari ile Ordu, hem ulusal rakamları zorlayan bir il hem de havalimanımız bölgesel konjonktürdeki avantajları ile birlikte Türkiye'de kendini hissettiren bir il olacaktır"



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu turizminin tüm yönleriyle ele alındığı 'Turizm Koordinasyon Kurulu' toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ordu Valisi Seddar Yavuz, daha önce Antalya Kemer'de görev yaptığını hatırlattı. Vali Seddar Yavuz, "Turizmin bir nebzede olsa bir aktörü olarak içinde bulunduk. Dolayısıyla Türk turizminin içinde bulunduğu sorunları, çözüm önerilerini ve tuzakları bir nebze biliyoruz. Karadeniz'in incisi olarak nitelendirdiğimiz, eşsiz güzelliği olan mavi ile yeşilin kucaklaştığı, denize paralel dağların bir inci gibi adeta yer aldığı, böylesine güzel coğrafyada, daha fazla turisti ağırlayabiliriz. Ordu'da turizmin geç gelişmekte olmasını, bir şans olarak da değerlendiriyorum. Çünkü, diğer bölgelerde yapılmış yanlışları, hataları tekrar etmemek bakımından önemli görüyorum. Turizmin sadece tur operatörü, otel ve lokantadan ibaret olmadığını hepimiz biliyoruz" dedi.



Yılmaz: "2018'de rakamları zorlayacağız"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise yaptığı konuşmada, "Turizmde şehrimizin tanıtımına ilişkin böyle bir toplantıyı düzenlemesinden dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Toplantıdan çıkacak ortak bir payda ile birlikte ilimiz açısından önümüzdeki günlerin temelini atmış oluruz" dedi.

Ordu'ya gelecek olan turistlerin İl'den memnun ayrılmalarının önemli olduğunu belirten Enver Yılmaz, "Alt yapı eksikliklerimiz bulunuyor. Plan ve proje dahilinde bu eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. 2018 yılı itibari ile Ordu, hem ulusal rakamları zorlayan bir il, hem de havalimanımız bölgesel konjonktürdeki avantajları ile birlikte Türkiye'de kendini hissettiren bir il olacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak tarafından, Ordu'nun turizm potansiyelini ve turizmdeki genel durumunu yansıtan bir sunum yapıldı. Uğur Toparlak yapmış olduğu sunumda, Ordu'nun doğal güzellikleri, tarihi mekanları, mesire alanları, kültürel değerleri, gastronomisi, eko-turizm faaliyetleri, yapılan festival ve şenlikler, konaklama tesisleri ve turizm istatistikleri konularında, toplantıya katılanlara detaylı bilgilendirmede bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak tarafından yapılan sunumdan sonra, toplantıya katılan turizm sektör temsilcileri, Ordu'da turizmin geliştirilmesi yönündeki görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Toplantıya ayrıca Vali Yardımcıları Mehmet Erhan Türker, Ekrem Ballı, Bayram Gale, Ahmet Arık, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Otelciler ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Ali Aydın, turizm sektörüne yönelik sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile turizm sektör temsilcileri katıldı.

(MAK-SLH-Y)



03.08.2017 18:07:10 TSI

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