YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alaplı'da ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Alaplı'da ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 7 kişilik ilk hacı kafilesi, gözyaşları ve dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Alaplı ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan 7 kişilik hacı kafilesi için Merkez Camii önünde bir tören düzenlendi. Törene, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, hacı adayları, aileleri ve yakınları katıldı.

Uğurlama töreninde konuşan İlçe Müftülüğü görevlisi, hacı adaylarının kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Hac görevini yerine getirmek için yola çıkan 7 kardeşimiz, dünyamız ve dinimizin en kutsal yerlerine gitme şerefine nail olacaklar. Hacı adaylarımıza kolaylıklar ve hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.

(EY-İÇ)



03.08.2017 19:27:03 TSI

NNNN

