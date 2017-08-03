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Alaplı'da ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 19:24
Alaplı'da ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
Alaplı'da ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 7 kişilik ilk hacı kafilesi, gözyaşları ve dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Alaplı ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan 7 kişilik hacı kafilesi için Merkez Camii önünde bir tören düzenlendi. Törene, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, hacı adayları, aileleri ve yakınları katıldı.
Uğurlama töreninde konuşan İlçe Müftülüğü görevlisi, hacı adaylarının kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Hac görevini yerine getirmek için yola çıkan 7 kardeşimiz, dünyamız ve dinimizin en kutsal yerlerine gitme şerefine nail olacaklar. Hacı adaylarımıza kolaylıklar ve hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.
(EY-İÇ)

03.08.2017 19:27:03 TSI
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