YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir vatandaşın ayağına gidiyor

Büyükşehir vatandaşın ayağına gidiyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla büyükşehir belediyesinin bürokratları il genelinde mahallelere ziyarete gidiyor.

Mahallelerde yaşanan olası sorunların çözümünün hızlanması ve yerinde tespiti amacıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla büyükşehirin bürokratları il genelinde mahallelere ziyarete gidiyor. İl genelinde mahallelere gidilerek sorunlar yerinde tespit edip çözüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları son olarak Kuyucak Azizabat ve Yamalak mahallelerinde muhtar ve vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinlediler. Farklı mahallelerde vatandaşın ayağına giden Büyükşehir bürokratları sorunları yerinde tespit edip çözüme kavuşturuyor.

Vatandaşlar ise sorunların çözümünü kolaylaştıran mahalle ziyaretlerinden dolayı memnun olduklarını söyleyerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yapılan hizmet için teşekkür ettiler.

(MB-Y)



04.08.2017 08:31:25 TSI

NNNN

