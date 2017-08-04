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Yarım bırakılan çalışma çile oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de bir sokakta yarım bırakılan çalışma sokak üstüne park eden bir araba sahibi için çile oldu.

Kırıkkale'nin Yaylacık Mahallesi'nde 16. Sokak ile 371. Sokak'ın kesiştiği noktada toprak ile doldurulmuş ama henüz asfaltlanmamış yol çalışmasında etkili olan sağanak yağış sebebiyle bir otomobil toprağa saplandı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmur sırasında sokak üzerinde park halinde bulunan otomobil, yol çalışması için kazılan ve toprak ile doldurulmuş yolda toprağın yumuşaması ile çamurun içine düştü. Çamura saplanan otomobil çekici vasıtasıyla ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların desteğiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Vatandaşlar bir an önce soruna sebep olan yol çalışmasının bitirilmesini yetkililerden talep ettiklerini söyledi.

(MT-SLH-Y)



04.08.2017 09:25:21 TSI

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