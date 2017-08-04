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Finike, Mavi Bayrak için aday oluyor



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ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Finike ilçesinin 15 kilometre uzunluğundaki sahili, Mavi Bayrak için aday olmaya hak kazandı.

Finike'nin 15 kilometrelik kumsalı, uluslararası komiteler tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda verilen Mavi Bayrak için aday olmaya hak kazandı. Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nu ziyaret eden Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy, "Mavi Bayrak temiz, güvenli, çevre dostu hizmet ve kalite standartları yüksek olan plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir ödüldür. Arıtma tesisinin faaliyete geçecek olması ile Finike plajları da bu ödül için başvuru hakkı kazandı. Başvurunun ardından bizler Finike plajlarında gerekli incelemeleri yapacağız ve kriterlere uygun ise Mavi Bayrak'ı Finike'de de dalgalandıracağız" dedi.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ise, "Finikemiz, eşsiz güzelliklere sahip olmasına rağmen turizm konusunda Antalya'nın diğer birçok ilçesine oranla geri kalmış durumda. Seçim döneminde söz verdiğimiz, önem verdiğimiz başlıklar arasında olan Mavi Bayrak ile hem Finike'nin turizm potansiyelini artırmayı hem de gelecek nesillere daha güzel ve daha temiz bir Finike bırakmayı hedefliyoruz. Mavi Bayrak'ın plajlarda dalgalandığını gören vatandaşlarımız bundan böyle Finike'nin denizine akıllarında bir soru kalmadan, güvenle gireceklerdir. Biz de tüm çalışmalarımızı Finike'nin sahilini daha iyi kullanmak amacıyla yapıyoruz. Yeni açtığımız 2 Nolu Büfemiz, Sahil Park Sosyal Tesislerimiz, Plaj Voleybolu Sahamız, Hasyurt Deniz Kenarı Piknik Alanımız ve Gökliman Plaj Tesislerimiz ile vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vererek onları memnun etmek için çabalıyoruz."

(SÇ-SÇ-Y)



04.08.2017 09:44:52 TSI

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