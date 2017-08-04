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Başkan Çelik, Kayserigaz'ın yönetim kurulu toplantısına katıldı

04 Ağustos 2017 Cuma, 09:55
Başkan Çelik, Kayserigaz'ın yönetim kurulu toplantısına katıldı
Başkan Çelik, Kayserigaz'ın yönetim kurulu toplantısına katıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin de ortağı olduğu Kayserigaz'ın Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda Kayserigaz'ın yapacağı yeni yatırımlar ele alındı.
Kayserigaz Yönetim Kurulu toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra şirketin büyük ortağı olan Alman EWE Firması'nın Türkiye Holding Genel Müdürü Dr. Frank Quante de katıldı. Toplantı öncesi Kayserigaz'ın yeni hizmet binasının maketi incelendi. Başkan Çelik, Kayseri'ye ve şirkete yakışacak bir projenin ortaya çıktığını söyledi.
Toplantının başında Yahyalı ve Yeşilhisar'da Kayserigaz'ın atacağı temellere vurgu yapan Başkan Mustafa Çelik, iki ilçeye yatırım kararı verilmesi nedeniyle Kayserigaz yönetimine teşekkür etti. Başkan Çelik, "İki ilçemize de en konforlu ısıtma aracı olan doğal gazı ulaştıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
EWE Türkiye Holding Genel Müdürü Frank Quante de Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bazen gerilimli de olsa iyi gittiğini belirtti. Bu ilişkilerin daha iyi olması için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade eden Quante, Kayserigaz yönetiminde var olan yakın münasebetten dolayı da memnuniyetini dile getirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de siyasi ilişkilerde yaşanan bazı sorunlara karşılık Alman şirketlerin yatırımlarına devam ediyor olmasının Türk ekonomisine olan güvenin bir nevi sağlaması anlamına geldiğini belirtti. Başkan Çelik, "Bundan sonra da ekonomik ilişkilerin sıcak bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Alman ortaklarımıza bu yöndeki yaklaşımları nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.
Almanya-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin çok iyi gitmesine bir örnek de toplantı sırasında sona eren dev rüzgar enerjisi (YEKA) ihalesi gösterildi. İhalede en iyi teklifi Türk ortaklarıyla birlikte Alman Siemens şirketinin vermesine vurgu yapıldı.
Toplantı sırasında Kayseri'nin geleceğine yönelik bir projeksiyon ortaya koyarak Kayserigaz'ın yatırımlarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Kayseri Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyor. Ayrıca Kayseri'de belediyelerin yapmaya başladığı dönüşüm projeleri var. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece Sahabiye projesinde 6 bin yeni daire yapacağız. Bunların ilk 600'ünün ihalesine başlayacağız. Bunun dışında da hem bizim hem de ilçe belediyelerimizin büyük ölçekli dönüşüm projeleri var. Konutların yanı sıra Mobilyakent, bölge hastanesi gibi büyük ölçekli işletmeler faaliyete giriyor. Dolayısıyla önümüzdeki senelerde gelişmeyi çok daha hızlı hissedeceğiz" diye konuştu.
(SK)

04.08.2017 09:57:58 TSI
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