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Spor okulları, çocukların yaz eğlencesi oldu



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ŞANLIURFA (İHA) - 15 yaş arası çocuğa alanlarında uzman olan eğitmenler tarafından eğitim aldığı branşa özgü taktik ve teknik eğitim alma imkanı sağlayarak, sporcuların sportif faaliyetlere katılmasını gerçekleştiriyor.

Sporun ve sporcunun eğitimine katkı sunan Haliliye Belediyesi, bu yıl 3'üncü kez Yaz Spor Okullarını faaliyete geçirerek, 7- 15 yaş arası çocukların yaz aylarında eğlenceli vakitler geçirip, sportif faaliyetlere katılmalarını sağlıyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar, 6 farklı branşta gerçekleştiriliyor. Çocukların eğitim aldığı kurslarda, basketbol, yüzme, halk oyunları, kick boks, atletizm ve masa tenisi branşlarında, alanında uzman antrenörler tarafından eğitimler veriliyor. Çeşitli salonlarda gerçekleştirilen kurslarda çocukların almış olduğu eğitimleri yerinde izleyen veliler, çocuklarına yönelik verilen profesyonel eğitimlerden dolayı Haliliye Belediyesine ve Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür etti.

Yaz spor okulları 15 Eylül'e kadar devam edecekken, Spor İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, katılmak isteyen ve detaylı bilgi almak isteyenlerin '4442263' nolu Haliliye Belediyesi Beyaz Masa Servisine ulaşması gerektiği bildirildi.

(AK-SD-Y)



04.08.2017 10:25:24 TSI

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