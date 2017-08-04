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Fener'de kaldırım çalışmaları başladı



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, Fener Mahallesi'nde kaldırım düzenlemelerine başladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Fener Mahallesi'nin Tekelioğlu Caddesi ve Bülent Ecevit Bulvarı arasında kalan cadde ve sokaklarında yenileme çalışmaları devam ediyor. Belediye hizmet binasıyla birlikte bir özel hastane kompleksi, iki alışveriş merkezi, Borsa Semt Polikliniği ve Antalya Ticaret Borsası Ticaret Meslek Lisesi'nin de bulunduğu bölgede asfalt çalışmalarında sona yaklaşmasıyla kaldırım düzenleme çalışmaları başladı.

Avrupa standartında, uzun ömürlü asfaltın serilmesi sonrası yaya kaldırımları da standartlara uygun hale getiriliyor. Yaya trafiğinin de yoğun olduğu bölgede devam eden çalışmalar kapsamında eski kaldırımlar iş makineleriyle söküldü. Kırılmış ve aşınmış parke taşları yenileriyle değiştirilip kaldırımlar engelli şeridiyle birlikte yeniden döşeniyor.

(SÇ-SÇ-Y)



04.08.2017 10:53:59 TSI

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