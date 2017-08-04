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Başkan Ferit Karabulut: Bakanlığımızda Zafer Organize Sanayi Bölgesini konuştuk



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çalışmaları devam eden Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili Ankara'da Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı ve Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut görüşmelerde bulundu.

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut yaptığı açıklamada, ''Valimiz Ahmet H. Nayir ve Milletvekilimiz Mustafa Şükrü Nazlı ile birlikte, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ziyaret ederek, daire başkanları, genel müdürümüz ve müsteşarımızla Zafer Organize Sanayi Bölgesini konuştuk. İmar, doğalgaz, elektrik ve altyapı ile ilgili krediler hakkında görüşmeler yaptık. Altıntaş ilçemize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



04.08.2017 10:55:43 TSI

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