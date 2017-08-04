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Simav'da yaz spor okuluna büyük ilgi



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, belediyenin destek vererek yaz tatili başında açtığı yaz spor okulu faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Çok sayıda Simavlı öğrenci ve genç kayıt yaptırdığı yaz spor okuluna devam ederek, hem spor yapıyor hem de eğleniyor. Öğrenciler yaz tatilini sporla değerlendirirken, bir yandan da önümüzdeki yıl yapılacak okullar arası spor müsabakalarına hazırlanıyor.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Yaz spor okullarının tüm isteklerini ve taleplerini yerine getirdiklerini belirtti. Özkan, "Yaz okulunda öğrencilerimiz ve gençlerimiz, voleybol, basketbol, futbol, atletizm ve jimnastik gibi spor etkinlikleriyle bu alanlardaki becerilerini geliştiriyorlar. Her yıl giderek ilgi gören yaz spor okulumuza, bu yıl 400 civarında öğrencimiz devam ediyor " dedi. (MEİ-EFE)



04.08.2017 10:56:21 TSI

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