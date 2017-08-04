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20'ye yakın ev ve iş yerini su bastı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'de etkili olan yağmur nedeniyle 20'ye yakın ev ve iş yerini su bastı.

Dün akşam 17.00 saatlerinde başlayan ve aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat kadar süren yağış sonrası, yağmur suları nedeniyle 20'ye yakın ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Su baskınları nedeniyle zarar gören ev ve iş yerlerine itfaiye ekipleri yerinde müdahale ederek, su boşaltma işlemleri gerçekleştirdi.

(MB-YE-TB-Y



04.08.2017 10:56:57 TSI

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