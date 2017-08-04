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Meram'da Filografi Sergisi açıldı

04 Ağustos 2017 Cuma, 11:09
Meram'da Filografi Sergisi açıldı
Meram'da Filografi Sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Kadın Meclisi ve Şehrin Tasarım Atölyesi iş birliğiyle Sanat İçin İlk Adım Dilek Kaynak Filografi Sergisi açıldı.
Güzel ahlakın güzel sanatla başladığını vurgulayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Sanatı güzel bir şekilde yorumlamak güzel ahlâk demek aynı zamanda. Bunu ecdadımız keşfetmiş. Sanatın her dalında; ses, müzik, minyatür vb. her alanda estetiği, sanatı ön plana çıkarmış. Biz de günümüzde bunu ön plana çıkarmak, bu alanda çalışan kadınlarımıza yardımcı olmak amacıyla böyle bir adım attık Kadın Meclisimiz ile birlikte. Dilek Kaynak kardeşimizle birlikte ilk sergimizi açıyoruz. Belediyemizin aynı zamanda bir kültür ve sanat merkezi olarak faaliyet göstermesini istiyoruz. Sergi için imkan bulamayan kardeşlerimize bu şekilde bir alan açmış oluyoruz" dedi.

"Belediye aynı zamanda kültür sanat merkezi"
Belediyenin zemin katını bir sergi salonu gibi değerlendireceklerini ve filografi sergisiyle birlikte daha sonra rölyef, tezhip, resim gibi farklı alanlardaki sergileri açacaklarını kaydeden Başkan Toru, "Vatandaşlarımız belediyemize geldiği zaman sanatla ve sanat eserleriyle de hemhal olacak. Geçmişimizden bugüne gelen mimari, estetik ve sanatla ilgili duygularımızı da ön plana çıkarmış olacağız. Bu sergi için Dilek Kaynak kardeşimizi tebrik ediyorum. Tüm hanım kardeşlerimize de bir çağrıda bulunmak istiyorum ve farklı alanlardaki eserlerini belediye binamızda ve farklı tesislerimizde sergileyebileceğimizi ifade ediyorum. Bu sergi, bir hafta boyunca açık olacak ve daha sonra da Şehrin Tasarım Atölyesi'nde de sergilenmeye devam edecek" diye konuştu.
Başkan Toru'nun konuşmasından sonra filografi sergisinin açılışı yapıldı. Meram Kadın Meclisi ve Şehrin Tasarım Atölyesi iş birliğiyle Meram Belediyesi'nde düzenlenen Sanat İçin İlk Adım Dilek Kaynak Filografi Sergisi'nin açılışına Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Tosunoğlu, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, Meram Kadın Meclisi Başkanı Feray Civcik, meclis üyeleri ve davetliler katıldı.
(AH-Y)

04.08.2017 11:11:02 TSI
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