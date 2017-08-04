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Simav'da 'termal yol' projesi



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim başkanlığındaki heyet, yapımı projelendirilen 'termal yol' üzerindeki ilçe kaymakamlıklarını ve belediye başkanlıklarını ziyaret etti.

Abide-Simav-Sındırgı-Balıkesir'den Çanakkale'ye kadar bölgeleri birleştirecek olan 'termal yol' üzerinde, önemli termal kaynakları bulunuyor. Simav proje ekibi tanıtım kampanyalarından sonra, Sındırgı Kaymakamı Ercan Ateş ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile Bigadiç Kaymakamı Altun Çağlar ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'ya 'termal yol' girişim ziyaretlerinde bulundu.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 'termal yol' projesi hayata geçtiğinde bölgenin ekonomisini canlandırarak, termal turizminin önemli ölçüde güçleneceğini belirtti.

'termal yol' için girişim ziyaretlerine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, AK Parti Simav İlçe Başkanı Hüseyin Güner ile Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu katıldı. (MEİ-EFE)



04.08.2017 11:25:44 TSI

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