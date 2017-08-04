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Kırıkhan'da TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu kuruluyor



(Fotoğraflı)



İsmet Biçen

HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesine TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu kuruluyor.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve TÜVTÜRK Operasyon Müdürü Erkan Dinç, Kırıkhan Belediyesi'nde bir araya gelerek bu yıl yapımına başlanacak olan araç muayene istasyon yeri hakkında görüştü.

Baüşkan Yavuz, Kırıkhan'da yaklaşık 35 bine yakın aracın farklı ilçelere gittiğini belirterek, ilçede araç muayene istasyonunun açılmasıyla Kırıkhan ve çevre ilçelerden gelen 25 bin aracın 1 yıl içerisinde bu istasyondan faydalanabileceğini söyledi.

Görüşme sonrası Başkan Yavuz, istasyon için ilk olarak arsa tahsisi yaptıklarını ifade etti.

TÜVTÜRK Operasyon Müdürü Erkan Dinç ise önümüzdeki hafta istasyonla ilgili inşaat çalışmalarının başlayacağını dile getirerek, 2017 yılı geçmeden Kırıkhan'da araç kabulüne başlayacaklarını belirtti.

(ELF-Y)



04.08.2017 11:27:01 TSI

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