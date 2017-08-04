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Bigadiç'te Başkan Avcu aile hekimlerini ziyaret etti

04 Ağustos 2017 Cuma, 11:25
Bigadiç'te Başkan Avcu aile hekimlerini ziyaret etti
Bigadiç'te Başkan Avcu aile hekimlerini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Belediye Başkanı İsmail Avcu, eski hastane binasına taşınan 6 nolu Aile Hekimliği Merkezi'ni ziyaret etti. Dr.İbrahim Ergin, Dr.Mehmet Ali Bekar ile Dr.Nil Köse ve personele hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Avcu, hastalara da şifa diledi.
Bigadiç'te 6 nolu Aile Hekimliği Merkezi, eski hastane binasının acil bölümünde hizmet vermeye başladı. Çok sayıda vatandaş, burada çalışan hekimlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, merkezin dünkü konuğu da Belediye başkanı İsmail Avcu oldu. Görevli doktorlarla sohbet eden Başkan İsmail Avcu, hizmet kalitesinin artacağını söyledi. Ziyaret sırasında, vatandaşlarla da sohbet eden, Avcu, şifa dileğinde bulundu. Vatandaşlarda, Belediye Başkanı İsmail Avcu ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. Başkan İsmail Avcu, vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmeti almaları için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
(FT)

04.08.2017 11:27:30 TSI
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