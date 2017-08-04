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Çocuklara yüz boyama etkinliği

04 Ağustos 2017 Cuma, 11:30
Çocuklara yüz boyama etkinliği
Çocuklara yüz boyama etkinliği

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde çocuklara yönelik etkinlikleri devam ediyor.
Hastanelerin korkulan bir yer olarak değil de eğlenceli bir yere gitme hissiyatını taşımaları amacıyla çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yaklaşık 50 çocuğun yüzü boyandı.
Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, "Hastanemiz ana binamıza gelen çocukların hastane ve sağlık personeline yönelik algılarının olumlu yönde pekişmesi, gerek hasta olarak, gerekse yakınları ile hastaneye gelirken, hastanelerin korkulan bir yer olarak değil de eğlenceli bir yere gitme hissiyatını taşımaları amacıyla hastane Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Salih Gündüç, çocuk gelişimi stajyer öğrencisi Ayşenur Gülce ve sosyal hizmet stajyer öğrencisi Goncagül Ekici tarafından tertip edilip hastane yönetimi onayı ile gerçekleştirilmiştir" denildi.
(HLD-MEF-Y)

04.08.2017 11:32:03 TSI
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