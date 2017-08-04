YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çocuklara yüz boyama etkinliği

Çocuklara yüz boyama etkinliği



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde çocuklara yönelik etkinlikleri devam ediyor.

Hastanelerin korkulan bir yer olarak değil de eğlenceli bir yere gitme hissiyatını taşımaları amacıyla çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yaklaşık 50 çocuğun yüzü boyandı.

Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, "Hastanemiz ana binamıza gelen çocukların hastane ve sağlık personeline yönelik algılarının olumlu yönde pekişmesi, gerek hasta olarak, gerekse yakınları ile hastaneye gelirken, hastanelerin korkulan bir yer olarak değil de eğlenceli bir yere gitme hissiyatını taşımaları amacıyla hastane Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Salih Gündüç, çocuk gelişimi stajyer öğrencisi Ayşenur Gülce ve sosyal hizmet stajyer öğrencisi Goncagül Ekici tarafından tertip edilip hastane yönetimi onayı ile gerçekleştirilmiştir" denildi.

(HLD-MEF-Y)



04.08.2017 11:32:03 TSI

NNNN

