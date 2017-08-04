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Sarıcan: "Kurbanda 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz"



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Osmaniye Şube Başkanı Nadir Sarıcan, 620 lira kurban bedelinin vekalet yoluyla İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverlerin, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını söyledi.

Sarıcan, yaptığı açıklamada, bu yıl ki kurban organizasyonunu "25 yıldır ümmete kurban" sloganıyla yurt içindeki kurban çalışmaları ile birlikte 106 ülke ve bölgede gerçekleştirerek 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

620 lira kurban bedelinin vekalet yoluyla İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverlerien, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını söyleyen Sarıcan, "Ekiplerimiz

hayırseverlerin kurbanlarını kesip muhtaçlara ulaştırmak için yollara düşecek. Kimisi saatlerce uçak yolculuğu yapacak, kimisi doğru dürüst yolu bile olmayan bölgelerde zor şartlar altında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Gittikleri bölgelerde İHH ekipleri, her şeye rağmen kendilerine emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak" dedi.

(RSL-Y)



04.08.2017 11:37:32 TSI

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