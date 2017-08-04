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Gürpınar Belediyesinden minik sporculara malzeme desteği



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından kayağa hazırlanan minik sporculara malzeme desteği verildi.

İlçede spora gönül vermiş çocuk ve gençlere Gürpınar Belediyesinin desteği sürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kayak sporuna hazırlanan 7 ile 13 yaş aralığındaki 57 sporcuya malzemeleri veridi. Sporcuları ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, içinde 45 paten slalom takımı ve setlerinin yer aldığı malzemeleri sporculara teslim etti. Bir süre minik sporcularla sohbet eden Doğramacı, belediye olarak sporu önemsediklerini belirterek, sporculara yönelik desteklerinin her zaman devem edeceğini söyledi.

İlçede genç nüfus oranının fazla olduğuna dikkat çeken Doğramacı, "Gençlerimizin spora kazandırılması çok önemlidir. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah ilçemizi iyi derecelerle temsil edecek sporcular yetiştiririz. Sporcularımıza yapılacak müsabakalarda şimdiden başarılar dileriz" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



04.08.2017 11:37:40 TSI

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