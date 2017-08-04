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Bölgenin en büyük Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Kütahya'da



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle sakinleri için, proje bilgilendirme ve şantiye gezisi düzenlendi.

Yapımı kısa bir süre içinde tamamlanacak olan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi için birçok gıda ve ilaç malzemesi alındığını belirten Başkan Saraçoğlu, "57 milyarlık veteriner ilaç ve medikal malzemesi, 1 ton konserve 1 ton kedi maması 78.5 ton köpek maması, 2.4 ton süt, 23.5 ton tavuk kırıntısı alımı yapıldı. Diğer illere bakıldığında örnek bir barınağa sahip olsak da bizim için yeterli değildi. Daha güzel daha temiz ve düzenli olmasını istedik. Hayvanlarımızı da daha modern yerlerde bakımını gerçekleştirme adına bir proje gerçekleştirdik. Genişletme çalışması sırasında hazineye ait olan arazinin içerisinden 40 m2'lik alanı da biz aldık ve bu mevcut alana dahil ettik. Hayvan barınağı bu haliyle 55 dönümlük bir arazi kapasitesine yükseltildi" dedi.

Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili sorulan sorular, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından cevaplandırıldı.

Proje bilgilendirme ve şantiye tanıtım gezisinde Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kölgeli eşlik etti. (EFE)



04.08.2017 11:38:01 TSI

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