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Boztepe Mahallesinde asfalt çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Boztepe Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni Kocasinan için gece-gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar'a incelemeler sırasında, Başkan Yardımcıları Hasan Kılıç ile Ali Bulu ve birim müdürleri eşlik etti. Yaz döneminde asfaltlama çalışmalarına hız vererek, hizmet atağını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor, gece-gündüz demeden çalışıyoruz.Fen İşleri Müdürlüğü'müz, diğer mahallelerde olduğu gibi Boztepe Mahallesi'nde de asfalt yenileme çalışması yürütüyor. Planladığımız çalışma kapsamında şuan mahallemizde 1 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan yola, bin 200 ton asfalt serimi yaparak yolu yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, Bütün gayretimiz vatandaşlarımıza daha rahat, daha yaşanabilir ve daha konforlu bir Kocasinan sunmaktır" diyerek noktaladı.

(SK)



04.08.2017 11:39:58 TSI

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