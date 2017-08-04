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Doğa, huzur ve sağlık Balıkesir'de birleşti



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, bitkilerin incelendiği ve yeni buluşların gerçekleştirildiği Kazdağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Merkezini ziyaret etti.

Faruk Durukan ve ekibi tarafından inşa edilen Kazdağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Havran ilçesi Hanlar bölgesinde yer alıyor. Kazdağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Merkezi ziyaretinde Vali Ersin Yazıcı'ya, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ile diğer ilgililer eşlik etti.

Ar-Ge firmasının yetkilisi Faruk Durukan'dan merkezde yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ersin Yazıcı ve beraberindekiler, bitki uzmanı ve eczacı Filiz Özler eşliğinde "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi" ile toprak altı seralarını tanıma fırsatı buldu.

Dışarıdan hiçbir destek alınmadan inşa edilen ve sürekli geliştirilmeye devam edilen Kazdağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Merkezindeki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Faruk Durukan, "Asıl hedefimiz, Kazdağları'nı dünya bilim merkezi haline getirmektir. Yabancı bilim adamlarının da burada bizimle çalışma teklifleri var. Bilim göçü yapmayı değil, bilim göçü almayı düşünüyoruz. Akademisyenlerin ve gençlerimizin bilimsel çalışmalar için yurt dışına gitmelerini değil, burada çalışmalarını yapmaları için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Kaz Dağları'nın yakın gelecekte dünyanın en önemli sağlık ve bilim turizm bölgesi haline geleceğini ifade eden Durukan, "Kaz Dağları bir sağlık merkezi olacak. Burada her şey ekolojik tarım koşullarına göre yapılıyor. Aynı zamanda orman köylüsü ile de işbirliği içinde olup onlara da fayda sağlayacağız. Sürdürülebilir tarım ve kırsal turizm projeleri çerçevesinde, köylülerin bitkileri bilinçsizce toplaması yerine kendi arazilerinde bilinçli tarım yapmalarını da sağlayacağız. Bu konuda bakanlık yetkilileri ile iş birliği içerisindeyiz. Bu güne kadar yaptığımız çalışmalar gösterdi ki, Kazdağları'nda yetiştirilen bitkilerin etken maddeleri zemindeki yerlere göre çok daha yüksek. Bu anlamda tıbbi bitkilerin kültüründen başlayıp, toplanıp kurutulması, etken madde miktar tayini, ekstrasyonu ve son noktaya kadar işlenip sağlıkta kullanılacak aşamaya gelmesi sürecinde çalışmalar yapacağız. Özellikle kanser hastalarını Kaz Dağları'nın bol oksijeniyle, konunun uzmanları ve tedavi sistemiyle orada bir araya getirmek niyetindeyiz. Bugün merkezimizi ziyaret ederek bizleri onurlandıran, çalışmalarımıza destek veren Sayın Valimiz Ersin Yazıcı'ya çok teşekkür ediyorum. "dedi.

Balıkesir'de görev yapmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Türkiye'yi Doyuran İl Balıkesir'i adım adım gezmek bana ayrı bir mutluluk katmaktadır. Şehrin yeşili, Kazdağları'nın güzelliği beni her zaman cezbetmiştir. Doğal güzellikleri yerinde görmek, vatandaşlarımızla el ele olmak hayatımıza ayrı bir anlam katıyor. Balıkesir'in kültür, sağlık, tarım ve turizm alanında gelişmesi için kafa yoran, gönül veren, çaba sarf eden ve bundan sonra bu çabayı sürdürecek olan bütün Balıkesirli, kamuda görevli ya da Faruk Durukan gibi gönüllü herkese teşekkürü borç biliyorum."dedi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin günümüzde ilaç, kozmetik, gıda ve tarım için önem arz ettiğini dile getiren Vali Yazıcı, "Bugün, Faruk Durukan'ın üstün çabalarıyla hayat bulan Kazdağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Merkezini ziyaret ediyoruz. Türkiye endemik ve tıbbi aromatik bitki varlığı bakımından çok zengin bir ülke. Bu alanda özellikle Balıkesir ön plana çıkıyor. Erdek ve Bandırma yöresinde Karadeniz, Edremit ve civarında Akdeniz, Dursunbey'de iç bölgelerdeki bitki örtüsü var. Dolayısıyla bitki çeşitliliği açısından son derece zengin bir il durumundayız. İlaç, gıda, kozmetik, boya ve kimya sanayisinde kullanılan bitki türleri var. Dünyada sadece bu bölgemizde yetişen bitki türleri var."dedi.

Balıkesir'in tıbbi-aromatik bitkinin endemik olarak bulunan, çok uygun yetiştirme şartlarına sahip tarım şehri olduğuna vurgu yapan Vali Yazıcı, Balıkesir'in gerek iklim, gerekse florası ve gerekse toprak ve su özellikleri nedeni ile tıbbi bitkilerin yetiştirilip, işlendiği en önemli illerden biri olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

(EME)



04.08.2017 11:53:43 TSI

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