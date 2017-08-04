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Artvinliler Ahlat'taki tarihi mekanları gezdi



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde gerçekleştirilen 'Kardeş Şehirler Projesi' kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Artvin heyeti, ilçedeki tarihi ve doğal güzellikleri gezdi.

Ahlat Kaymakamlığı ve belediye başkanlığının ilçedeki programı birlikte organize ederek, Artvinli misafirleri ağırladılar. Kaymakam Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban; huzurun, kardeşliğin, kadim kenti Kutlu Şehir Ahlat'a geldikleri için Artvinlilere teşekkür ettiler. Proje kapsamında ilçeye gelenlere Ahlat'ın tarihi ve turistik yerleri gezdirildi.

İlçeye gelen Artvinliler, tarihi alanlarda bol bol hatıra fotoğrafı çektiler. Artvin Kültür ve Turizm Şube Müdürü İhsan Aslan, proje kapsamında ziyaret ettikleri Ahlat'ı tanımaktan ve Ahlat Kaymakamı ile belediye başkanının heyetlerine göstermiş olduğu sıcak ev sahipliği nedeniyle tüm Artvinliler adına teşekkür ettiklerini söyledi.

Kaymakam Tekbıyıkoğlu ve Başkan Çoban ise, İçişleri Bakanının himayelerinde oluşturulan kardeşlik ve gönül köprüsü adına yapılan bu projeyi oldukça önemsediklerini belirterek, Artvinli misafirleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

(SAD-MSA-Y)



04.08.2017 11:54:53 TSI

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