Kars'a Modern Kongre ve Kültür Merkezi
(Fotoğraflı)
Serkan Erkoç
KARS (İHA) - Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) yerleşkesinde yapımı devam eden Kongre ve Kültür Merkezi'nin 2017-2018 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.
Bölgenin ve Kafkasların üniversitesi olma yönünde emin adımlarla büyüyen Kafkas Üniversitesi 20 binin üzerinde öğrenci kapasitesiyle de dikkat çekiyor.
Rektör Prof. Dr. Sami Özcan ile birlikte adeta inşaat alanına dönen üniversite yerleşkesinde geçtiğimiz aylarda da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tamamlanarak Karslıların hizmetine açılmıştı. Yılsonuna bitirilmesi hedeflenen Kongre ve Kültür Merkezi'nin üzerinin demir profilleri ile dış cepe kaplaması işleri yürütülüyor. Dış cepe kaplaması tamamlanan yerlerin ise camları takılıyor.
Tamlandığında Kars'ta çok önemli bir boşluğu dolduracak olan Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplantı salonlarının yanı sıra birçok sosyal etkinliğin yapılacağı alanlarda bulunacak.
(SE-Y)
04.08.2017 11:59:01 TSI
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