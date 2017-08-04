YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Nehir üniversite öğrencileriyle buluştu

Başkan Nehir üniversite öğrencileriyle buluştu

- Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir:

- "Kaynaklarımızı en akılcı şekilde kullanarak hizmet üretmeye çalışıyoruz"



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, temel belediyecilik faaliyetlerinin yanında kreş ve gündüz bakımevi, kadın danışma merkezi, engelli dayanışma ve danışma merkezi, istihdam projeleri, mesleki eğitim kursları, tiyatro, müzik kursları, dil eğitimi üzerine sosyal projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Nehir, 'Başkan Üniversitelilerle Buluşuyor' projesi kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eğitim gören Samandağlı üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Yaş ve eğitim düzeyi itibariyle toplumun en dinamik unsurunun öğrenciler olduğunu belirten Nehir, "Yaşadığınız kente karşı sorumluluk duyan, değişim, dönüşümden yana bireyler olduğunuzu görüyoruz. Kafanızda idealize ettiklerinizle gerçekler bazen örtüşmüyor. Belediye gibi kamu kurumlarının sorumlu olduğu yasalar, kurallar vardır. Bu yasalara göre kurumlar yönetilmek zorundadır. Sorunları hep beraber aştık. Bugün temel belediyecilik faaliyetlerimizin yanında kreş ve gündüz bakımevi, Kadın Danışma Merkezi, Engelli Dayanışma ve Danışma Merkezi, istihdam projeleri, mesleki eğitim kursları, tiyatro, müzik kursları, dil eğitimi üzerine sosyal projeler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Başkan Mithat Nehir, belediyelerin sınırlı kaynakları olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"İstihdam edebileceğimiz kişi sayısı bellidir. Bunun ötesinde geliştirdiğimiz projelerle istihdam yaratmaya çalışıyoruz. Kaynaklarımızı en akılcı şekilde kullanarak hizmet üretmeye çalışıyoruz. Eğitim konularında çalışmalar yapmak üzere kurduğumuz Samandağ Hizmet Vakfı tarafından dil okulunun inşaat çalışmaları sürüyor. Uzun vadede anadil konusunda önemli bir ivme yakalayacağımıza inanıyorum. Siyaset, ekonomik, bilim, kültür her konuda ana dilimizi konuşabileceğimiz bir imkan oluşacaktır. Dil okulunun faaliyete girmesiyle beraber Samandağ'da yeni bir dönem başlayacaktır. Farklı dillerde de eğitim vermeyi öngörüyoruz. KPSS ve diğer kurslarda, spor faaliyetleri de bu okulun çalışmaları arasında olabilir."

Başkan Nehir, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı. Öğrencilerin büyük bir ilgi ile izlediği söyleşide başkana ağırlıklı olarak, sosyal aktiviteler, çevre, spor, istihdam, turizm üzerine sorular yöneltildi. Gençlik çalıştayı yapılması önerisine sıcak bakan Başkan Nehir bir sonraki buluşmada bu konuda somut bir adım atılabileceğini belirtti.

Proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mithat Nehir, 'Üniversiteli Gençlerle Buluşmaları'nın gençlik aktiviteleri, eğitim ve şehirlilik bilinci üzerine etkisi olduğunu kaydetti.

(ELF-Y)



04.08.2017 12:07:26 TSI

NNNN

