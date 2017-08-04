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Akçakaleli çocuklara diş taraması

04 Ağustos 2017 Cuma, 12:07
Akçakaleli çocuklara diş taraması
Akçakaleli çocuklara diş taraması

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesi tarafından açılan ücretsiz yaz spor kurslarına katılan 800 çocuk, ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi.
Spor yapan sağlıklı nesil hedefiyle açılışı 15 Temmuz 2017 tarihinde, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan tarafından gerçekleştirilen yaz kursları, 100'ü Suriyeli 800 çocuğun katılımıyla devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol, badminton ve yüzme branşlarındaki kurslarda çocuklar, spor yapmanın keyfini yaşarken, aynı zamanda yaşıtlarıyla sosyalleşme imkanı buluyor.
Diş macunu ve fırçası hediye edildi
Yaz kurslarında tatil günlerinin tadını çıkaran çocuklar, ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi. Akçakale Kapalı Spor Salonu'ndaki tarama, Devlet Hastanesi'nde görevli 3 diş hekimi tarafından gerçekleştirildi.
Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Altınsoy, Devlet Hastanesi Başhekimi Şeyhmus Göz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şevket Saruhan Hamavioğlu'nun da katıldığı ağız ve diş sağlığı taraması sırasında çocuklara diş macunu ve fırçası hediye edildi.
Ağız ve diş bakımı eğitimi
Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimi Şeyhmus Göz, taramadan geçirilen çocuklara, aynı zamanda diş sağlığı ve bakımı hakkında eğitim de verildiğini belirtti. Ağız ve diş sağlığında sorun tespit edilen çocukların tedavi için diş hastanelerine yönlendirildiğini kaydeden Göz, "Yaz kurslarına devam eden çocuklarımıza yönelik bu çalışma, umarım halkımızın sağlığı için faydalı olur" dedi.
(AK-SD-Y)

04.08.2017 12:09:53 TSI
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