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TOBB tarafından yürütülen '81 ile 81 akademik danışman projesi' Mardin'de görüşüldü



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Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen '81 ile 81 akademik danışman projesi' kapsamında kurumsal kapasiteyi artırma ve yerel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla Mardin ili ve ilçeleri odaları ile borsaları müşterek proje ekibi Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) uzmanlarıyla bir araya geldi.

Dicle Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen toplantıda müştereken gerçekleştirilebilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişi yapıldı. 'Dicle Bölgesi Coğrafi İşaretler Projesi', 'Coğrafi İşaretler Mardin Zirvesi', 'Oryantasyon ve Proje Hazırlama Eğitimleri' ile oda ve borsa 2018 yılı eğitim programlarının da görüşüldüğü toplantıya katılım yoğun oldu. Toplantıya DİKA Dış İlişkiler ve Fonlar Birim Başkanı Murat Erçin, Uzman Sihat Ferat Toktaş, Kızıltepe Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Sibel Gültekin, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın, Nusaybin Ticaret Borsası Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen, TOBB-TEPAV, Mardin İli ve İlçeleri Oda, Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci katıldı.

Toplantıda kurumsal kapasiteyi arttırma ve yerel kalkınmaya katkı sağlama konuları konuşuldu.

(BS-AKK-Y)



04.08.2017 12:32:17 TSI

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