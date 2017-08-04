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Altınçağda Bilim Sergisini 75 bin kişi gezdi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Valiliği bahçesinde kurulan Altınçağda Bilim Sergisini 102 günde 75 bin kişi ziyaret etti.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından derlenen Altınçağ diye anılan 800 ve 1600'lü yıllar arasında Müslüman Bilim Adamlarına ait eserler, Düzce Valiliğinin bahçesinde kurulan çadırda sergilendi. Altınçağda Bilim Sergisi Çadırında Beytül Hikme, optik, mekanik, suyun gücü, tıp, keşifler, matematik- mimari, astronomi ve uçuş alanlarında çeşitli eserler ve bilimsel icatlar sergilendi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide Müslüman Bilim Adamlarının tarihe yön vermiş eserleri uygulanabilir düzeneklerle daha anlaşılır ve ilgi çekici şekilde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

3 Nisan - 14 Temmuz tarihleri arasında 102 gün boyunca Valilik bahçesinde Düzcelilere hizmet veren Altnçağda Bilim Sergisini 22 bin 500 öğrenci ve 52 bin 500 sivil ziyaretçi olmak üzere toplamda 75 bin kişi ziyaret etti.

(AY)



04.08.2017 13:01:44 TSI

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