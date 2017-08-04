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Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Timi görevde



(Fotoğraflı)



Necati İvgin

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, turunçgillerin yetişme döneminde meyvelere zarar veren Akdeniz meyve sineği mücadele çalışması başlattı.

İlçe müdürlüğünde görevli Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Timi ekipleri turunçgil bahçelerini ziyaret ederek kontrollerine başladı.

Turunçgil bahçelerinin ana zararlılarının başında Akdeniz meyve sineği geldiğini belirten Dörtyol Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İhsan İnal, "Akdeniz meyve sineği, turunçgil meyvelerini kurtlandırmak suretiyle dökümlere ve meyve kalitesinin düşmesine neden olan en önemli turunçgil zararlısıdır. Aynı zamanda dış karantina zararlısı olduğundan meyve ihracatında da sorunlara neden olmaktadır. Turunçgil bahçelerinde her yıl mücadelesi yapılması gereken Akdeniz meyve sineği'nin, mücadeleye başlama zamanını tespit etmek için müdürlüğümüz elemanlarınca her yıl tuzaklama çalışmaları yapılmaktadır. Ekiplerimiz bu yılda turunçgil bahçelerine meyve zararlılarına karşı asılan tuzakları düzenli kontrol ederek ergin sineğin çıkışı ve populasyon yoğunluğu izleme çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Yetkililer, mücadelenin başlaması için asılan tuzaklarda sineğin görülmesinin yanı sıra meyvelerin vuruk olgunluğu dönemine gelmesi gerektiği, meyve kabuğunda hafif renk dönüşümünün başladığı ve meyvenin tatlanıp sulanmaya başladığı dönem olduğunu belirtiler.

(NCT-Y)



04.08.2017 13:10:11 TSI

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